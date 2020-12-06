Сенсационная победа Серхио Переса на Гран При Сахира стала первой для команды Racing Point и не могла не порадовать владельца коллектива Racing Point Лоуренса Стролла – но в очередной раз поставила вопрос о разумности недавно принятых кадровых решений.

Напомним, что в следующем году места для мексиканца места в Racing Point (где он проводит уже 7-й сезон) не найдется. Хотя по количеству набранных очков Перес опережает своего напарника Лэнса Стролла больше чем в полтора раза. А Себастьян Феттель, который придет на место Переса, сейчас переживает явно не лучший период карьеры – и в воскресенье в очередной раз закончил гонку вне очковой зоны.

Само собой, в беседе с Лоуренсом Строллом после финиша гонки журналисты не смогли не отметить парадоксальность нынешней ситуации.

«Серхио всегда был фантастическим ценным для нашей команды – задолго до того, как я стал заниматься ее делами, – ответил владелец Racing Point. – Я хотел бы и дальше видеть его среди участников чемпионата. Думаю, он каждый уик-энд доказывает, что достоин места в Формуле 1. Надеюсь, что в итоге его возьмут в Red Bull».

В настоящий момент контракт с австрийской командой, где под вопросом будущее Алекса Элбона, является для Переса по сути единственной возможностью сохранит место в Формуле 1 на следующий год.