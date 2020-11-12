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Формула 1 / Новость

Перес приготовился к отпуску или завершению карьеры

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Перес приготовился к отпуску или завершению карьеры
Автор:
, редактор

Серхио еще ищет место в Ф1, но морально уже готов ее покинуть

Серхио Перес остался без места в Формуле 1 на следующий год после того, как Racing Point расторгла с ним контракт, чтобы нанять Себастьяна Феттеля. Мексиканский пилот продолжает искать себе место в другой команде, но не исключает возможности взять годичный отпуск.

«Пока ничего не подписано, мы просто ждем, – сказал Перес. – Как я уже говорил, любая команда, которая пока не подтвердила свой состав, является для меня вариантом.

Но уже очень поздно и, видимо, я узнаю о том, останусь ли в Ф1, в самом конце года. Так что отпуск тоже вариант. Однако мы посмотрим, что произойдет в ближайшую пару недель».

На данный момент Перес проводит лучший сезон в карьере, занимая шестое место в чемпионате. При этом, мексиканец готов к завершению карьеры в конце года:

«Я доволен тем, как выступая. Конечно, кое-что могло пойти получше, у меня уже должно было быть два подиума. И очков было бы гораздо больше. Пропустить две гонки тоже не лучший ход в таком коротком сезоне. Но в целом я доволен. Особенно своей стабильностью.

Что касается несправедливости в потери места в Ф1, то я всегда знал, что тут так бывает. Я и так имел счастье выступать здесь 10 лет, и если мне придется покинуть чемпионат, то я буду гордиться собой. Я добивался тех результатов, каких позволяла моя техника. Мало кто может похвалиться подобной карьерой. Так что я собой доволен».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес
Автор Иван Матушкин

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