Перес: Прежде вторая машина была для Red Bull обузой
По словам мексиканца, теперь команда с уважением относится к его амбициям
Так как в нынешнем сезоне Ф1 Red Bull выглядит безоговорочным фаворитом, единственным соперником для лидера команды Макса Ферстаппена в споре за титул выглядит его напарник Серхио Перес.
После того, как в двух первых гонках партнеры по команде обменялись победами, в таблице общего зачета их разделяет всего одно очко. Однако по опыту двух предыдущих сезонов известно, что RBR работает в интересах Макса, что ставит под вопрос шансы Серхио в нынешнем сезоне.
Но сам мексиканец заверил, что в 2023-м подход «Быков» станет иным.
«Я прекрасно помню, что когда только пришел в команду, картина была другой, – сказал Перес в четверг перед стартом Гран При Австралии. – Они участвовали в гонках двумя машинами [а не одной] только потому, что должны были делать это.
Сейчас я могу сказать, что реально чувствую себя частью команды. Я ощущаю, что занимаю в ней собственное место и пользуюсь уважением. И для гонщика это очень здорово.
Мне кажется, что команда полностью поддерживает меня – как и Макса. И что у меня точно такие же шансы завоевать титул».
Серхио Перес, Red Bull Racing
Фото: Red Bull Content Pool
Гонщик отметил: «Сейчас мне гораздо комфортнее за рулем. Год назад мы очень многому научились в работе с машиной: это касается ее настроек и тех способов, которыми мы пытаемся компенсировать не самые подходящие мне характеристики. Мы все больше учимся пользоваться ее возможностями.
Сейчас у нас сильная машина, за рулем которой я ощущаю уверенность. Мне нравится работать с ней – и еще я верю, что выбранное нами направление развития позволит мне получить от нее максимум».
Он добавил: «Очень важно продолжать сражение [с Ферстаппеном] по ходу всего сезона. Для этого необходимо, чтобы машина оставалась быстрой в любых условиях.
Год назад, когда мы начали доработки, посадив шасси на жесткую диету, эти изменения лучше подошли Максу, и отрыв между нами вырос.
Я считаю, что сейчас мы хотим от машины одного и того же. В первых гонках наши настройки были очень похожими, нам был нужен один и тот же баланс. И в этом плане сейчас удачная ситуация».
Год назад Перес финишировал в Альберт-парке вторым, уступив только Шарлю Леклеру на Ferrari, который стал автором «Большого шлема».
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