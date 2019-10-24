Перес представил раскраску шлема для домашнего Гран При
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24 окт. 2019 г., 11:04
В преддверии уик-энда на трассе братьев Родригес Серхио Перес показал новые цвета своего шлема.
Для гонки в Мехико Перес добавил в раскраску национальные орнаменты и почти отказался от белых участков шлема, добавив в гамму зеленый, черный и химически-желтый оттенки. Прямо над защитным стеклом появилась надпись «Мексика» в цветах флага страны.
У пилотов Ф1 есть право один раз по ходу сезона отступать от традиционной раскраски шлема, хотя некоторые – например, Макс Ферстаппен – нарушают это предписание.
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Фотограф: Racing Point
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Фотограф: Racing Point
Традиционный шлем Серхио Переса
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Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
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Об этой статье
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|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Пилоты
|Серхио Перес В Магазин
|Команды
|Racing Point
Перес представил раскраску шлема для домашнего Гран При
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