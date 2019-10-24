Перес представил раскраску шлема для домашнего Гран При

Для гонки в Мехико Перес добавил в раскраску национальные орнаменты и почти отказался от белых участков шлема, добавив в гамму зеленый, черный и химически-желтый оттенки. Прямо над защитным стеклом появилась надпись «Мексика» в цветах флага страны.

У пилотов Ф1 есть право один раз по ходу сезона отступать от традиционной раскраски шлема, хотя некоторые – например, Макс Ферстаппен – нарушают это предписание.