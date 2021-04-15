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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Перес предсказал скучную гонку в Имоле

По мнению новобранца Red Bull, особенности трассы Энцо и Дино Феррари оставляют мало шансов на воскресный триллер

Перес предсказал скучную гонку в Имоле

Второй год подряд Формула 1 включила в свой календарь Гран При в итальянской Имоле – прежде эта трасса много лет использовалась для гонок, но после 2006-го уступила свое место более современным автодромам. 

Однако карантин, помешавший Ф1 покидать Европу, привел к возвращению Ф1 и проведению Гран При Эмилии-Романьи.

Однако узкая трасса старой школы, на которой нет серьезных возможностей для обгона, едва ли подарит в этот уик-энд яркое шоу. В этом уверен гонщик Red Bull Серхио Перес. 

«Эта трасса не входит в число моих любимых, – цитирует мексиканца пресс-служба. – Однако она мне нравится. К сожалению, гонки здесь не слишком интересны болельщикам, если все складывается нормально. 

Без машины безопасности все сведется к тактике с одним пит-стопом, гонка будет скучной для зрителей»

Говоря об ожиданиях от Гран При, Перес добавил: «Надеюсь, мы с первого же дня уик-энда будем в числе лидеров и сможем сделать еще один шаг в верном направлении.  

Сейчас мне очень важно полностью разобраться с машиной и почувствовать себя комфортно. Пока мне приходится очень много думать о том, что и как надо делать.

При этом мы прогрессируем, машина весьма быстра, потому нужно вдвоем [с Максом Ферстаппеном] сражаться за лидерство».

На первом этапе в Бахрейне Пересу пришлось стартовать из боксов, и к финишу он пробился на пятое место. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Серхио Перес
Команды Red Bull Racing

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