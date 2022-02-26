Перес предсказал большую разницу в темпе машин в квалификациях и гонках

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Эффективность граунд-эффекта, с помощью которого создается львиная часть прижимной силы на машинах 2022 года, прямо зависит от величины дорожного просвета. Чем ближе днище к асфальту, тем больше прижим и выше скорость в поворотах.

Однако на прямых возникает эффект «козления», когда автомобиль начинает совершать сильные вертикальные колебания. Если при этом машина опущена очень низко, велик шанс повредить днище.

Немного помочь может активация DRS: прижим от заднего крыла при этом пропадает, общая прижимная сила немного снижается, и этого может быть достаточно, чтобы болид не «проседал» ниже критического уровня.

Однако активировать DRS по своему усмотрению пилоты могут только в квалификациях. В гонке открывать крыло можно только в обозначенных зонах и только в непосредственной близости от преследуемой машины. Из-за этого темпы болидов в гонках и в квалификациях будут очень разными, уверен пилот Red Bull Серхио Перес.

«Из-за того, что новые болиды «козлят», и потому, что снижение дорожного просвета ведет к существенному росту скорости, но также и рисков повреждения днища, я ожидаю существенной разницы в темпе в квалификациях и в гонках, – заявил после тестов в Барселоне Перес. – В квалификации все будут опускать машины как можно ниже, на прямых открывать DRS и тем самым снижать прижим и немного приподнимать «козлящую» машину. В гонках DRS использовать можно не всегда, а значит придется использовать другие настройки, снижать уровень прижима и мириться с падением темпа».

Перес также оценил потенциал своей новой машины RB18.

«В основе своей у нас хорошая машина, в ней есть потенциал, – сказал мексиканец. – Пока, конечно, рано делать выводы, надеюсь мы подтвердим скорость в Бахрейне. Мы продолжим развивать болид на основании собранных здесь данных.

На самом деле время круга на трассе в Барселоне не показательно хотя бы потому, что в это время года здесь неподходящая температура. В гонках будут совсем другие условия. И именно такие, близкие к гоночным погодные условия ждут нас на тестах в Бахрейне. Так что там времена кругов будут более показательными».