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Предыдущая / Хэмилтон усомнился в правоте Mercedes при выборе шин
Формула 1 / Гран При Португалии Новость

Перес пожаловался на проблемы с прогревом шин

Автор:
, Главный редактор

По словам мексиканца, в квалификации он так и не смог раскрыть потенциал болида RB16B

Перес пожаловался на проблемы с прогревом шин

Серхио Перес остался не слишком доволен своим выступлением на квалификации Гран При Португалии, где пилот Red Bull проиграл более полусекунды завоевавшему поул Валттери Боттасу и около полутора десятых – своему напарнику Максу Ферстаппену.

«Эта квалификация была далеко не лучшей – во многом в силу того, что она была очень сумбурной, – сообщил гонщик в мини-интервью съемочной группе британского канала Sky Sports. – Я никак не мог попасть в нужный ритм – и не смог проехать по-настоящему быстро, раскрыть потенциал машины полностью.

Главной проблемой был прогрев шин на разгонных кругах. Я пытался действовать по-разному и перепробовал все. Но ничто не помогло выправить ситуацию.

По крайней мере, у меня есть неплохая стартовая позиция на завтра – и темп в гонке у нас обычно лучше, чем в квалификации. Поэтому надеюсь, что завтра мы сможем оказывать давление на Mercedes и бороться за самые высокие места на подиуме».

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Хэмилтон усомнился в правоте Mercedes при выборе шин

Предыдущая новость

Хэмилтон усомнился в правоте Mercedes при выборе шин
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Пилоты Серхио Перес
Команды Red Bull Racing
Автор Кирилл Качнов

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