Перес пожаловался на проблемы с прогревом шин

Серхио Перес остался не слишком доволен своим выступлением на квалификации Гран При Португалии, где пилот Red Bull проиграл более полусекунды завоевавшему поул Валттери Боттасу и около полутора десятых – своему напарнику Максу Ферстаппену.

«Эта квалификация была далеко не лучшей – во многом в силу того, что она была очень сумбурной, – сообщил гонщик в мини-интервью съемочной группе британского канала Sky Sports. – Я никак не мог попасть в нужный ритм – и не смог проехать по-настоящему быстро, раскрыть потенциал машины полностью.

Главной проблемой был прогрев шин на разгонных кругах. Я пытался действовать по-разному и перепробовал все. Но ничто не помогло выправить ситуацию.

По крайней мере, у меня есть неплохая стартовая позиция на завтра – и темп в гонке у нас обычно лучше, чем в квалификации. Поэтому надеюсь, что завтра мы сможем оказывать давление на Mercedes и бороться за самые высокие места на подиуме».