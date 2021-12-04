Перес пожаловался на потерю баланса в квалификации
Мексиканец выпал из числа претендентов на поул, так как не смог точно контролировать температуру шин
Серхио Перес по ходу первых сегментов квалификации Гран При Саудовской Аравии выглядел пилотом, который мог бы составить конкуренцию своему напарнику Максу Ферстаппену и пилотам Mercedes. Мексиканец показал лучшее время в первом сегменте и некоторое время находился на первой строчке по ходу второго.
Однако в итоге Перес показал только 5-й результат, уступив еще и Шарлю Леклеру. Отставание пилота Red Bull от завоевавшего поул Льюиса Хэмилтона превысило шесть десятых секунды – а если бы Макс Ферстаппен закончил свой последний быстрый круг (на котором допустил ошибку и врезался в стену), то опередил бы напарника чуть ли не на секунду. По завершении квалификации Перес объяснил проблемы с темпом в третьем сегменте внезапным изменением к худшему управляемости болида.
«Квалификацию нельзя назвать идеальной, – рассказал мексиканец журналистам в паддоке трассы в Джидде. – Особенно третий сегмент. Неожиданно появилась серьезная недостаточная поворачиваемость.
Шины на этой трассе нагреваются так стремительно, что надо все очень точно рассчитать – и очень важно четко контролировать температуру резины. Если за этим не уследить – баланс управляемости меняется радикально. Жаль – но у нас не получилось сделать все как надо. И в итоге я не смог проехать круг со скоростью, на которую мог рассчитывать».
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