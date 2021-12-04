Перес пожаловался на потерю баланса в квалификации

Серхио Перес по ходу первых сегментов квалификации Гран При Саудовской Аравии выглядел пилотом, который мог бы составить конкуренцию своему напарнику Максу Ферстаппену и пилотам Mercedes. Мексиканец показал лучшее время в первом сегменте и некоторое время находился на первой строчке по ходу второго.

Однако в итоге Перес показал только 5-й результат, уступив еще и Шарлю Леклеру. Отставание пилота Red Bull от завоевавшего поул Льюиса Хэмилтона превысило шесть десятых секунды – а если бы Макс Ферстаппен закончил свой последний быстрый круг (на котором допустил ошибку и врезался в стену), то опередил бы напарника чуть ли не на секунду. По завершении квалификации Перес объяснил проблемы с темпом в третьем сегменте внезапным изменением к худшему управляемости болида.

«Квалификацию нельзя назвать идеальной, – рассказал мексиканец журналистам в паддоке трассы в Джидде. – Особенно третий сегмент. Неожиданно появилась серьезная недостаточная поворачиваемость.

Шины на этой трассе нагреваются так стремительно, что надо все очень точно рассчитать – и очень важно четко контролировать температуру резины. Если за этим не уследить – баланс управляемости меняется радикально. Жаль – но у нас не получилось сделать все как надо. И в итоге я не смог проехать круг со скоростью, на которую мог рассчитывать».