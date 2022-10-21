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Формула 1 / Гран При США Новость

Перес потеряет в Остине пять стартовых позиций

На машину мексиканца установят новый мотор, уже пятый в нынешнем сезоне. Аналогичный штраф получит Гуаньюй Чжоу из Alfa Romeo

Перес потеряет в Остине пять стартовых позиций
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После Гран При Сингапура, где ни одна команда не стала менять элементы силовой установки, поклонникам Ф1 надо готовиться к новым сложностям при составлении решетки. 

На быстрой трассе в американском Остине можно обгонять, потому с самого утра пятницы FIA приступила к публикации протоколов об установке новых деталей. 

В первом из них говорится про пятый блок внутреннего сгорания для Серхио Переса и Гуаньюя Чжоу. Таким образом, каждый из гонщиков потеряет по пять позиций на решетке по сравнению с результатами квалификации. 

Эти штрафы наверняка будут не последними по ходу уик-энда.

Репортер Sky Sports Тед Кравитц сообщил в репортаже о первой тренировке в Остине, что оба пилота Ferrari также потеряют стартовые позиции, но на их машинах моторы поменяют уже после завершения пятничных тренировок. 

Кроме того, на каждую из машин Red Bull установили в Техасе новую выхлопную систему, уже седьмую по счету со старта сезона. Правила позволяют без штрафов использовать в течение чемпионата восемь наборов.

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