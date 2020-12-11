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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Перес потеряет стартовые позиции в Абу-Даби после замены мотора

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Перес потеряет стартовые позиции в Абу-Даби после замены мотора
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Команда Racing Point приняла решение установить своему пилоту новую силовую установку на финальный Гран При

Серхио Перес одержал блистательную победу на Гран При Сахира, прорвавшись через пелотон после аварии на первом круге. Гонщику не помешало даже то обстоятельство, что на два финальных этапа ему поставили старый двигатель, уже потерявший часть мощности. 

Однако анализ его состояния перед заключительным уик-эндом сезона дал специалистам Mercedes основания полагать, что еще один Гран При этот мотор уже не выдержит. 

Потому перед Абу-Даби Пересу заменили основные компоненты, установив совершенно новые. Так как суммарный штраф за превышение отведенных на сезон лимитов оказался больше 15 позиций. Серхио теперь предстоит стартовать с последнего ряда. 

Это не самая хорошая новость для Racing Point. которая сейчас занимает третье место в Кубке конструкторов, однако опережает McLaren всего на десять очков. 

Впрочем, низкая стартовая позиция для Переса будет отчасти компенсирована более мощным мотором. А как гонщик умеет прорываться из хвоста пелотона, он наглядно показал неделю назад в Бахрейне.  

«В последний раз что-то такое было в картинге, – признался Серхио. – По средам мы гоняемся с друзьями, и вот там я стартовал последним и выиграл. Это первое, что приходит на ум. 

Вспомнить какую-то более серьезную гонку сложнее. Ну а в Ф1 таких прорывов у меня не было никогда».

Впрочем, Перес наверняка не будет на решетке самым последним: Haas тоже заменила несколько компонентов силовой установки на машине Кевина Магнуссена, и теперь взаимное расположение двух пилотов на стартовом поле определят результаты квалификации – которые почти наверняка будут в пользу Серхио.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Пилоты Серхио Перес
Автор Джонатан Нобл

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