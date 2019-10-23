Перес посочувствовал Хюлькенбергу
По словам Серхио Переса, если Нико Хюлькенберг не найдет место в Ф1 на 2020 год, это станет лишним доказательством того, что одного таланта в этом спорте недостаточно.
Немецкий пилот лишился места в Renault после того, как боссы команды решили заменить его на Эстебана Окона в следующем сезоне. Вариантов продолжения карьеры в Ф1 у Хюлькенберга не очень много, тем более, что за ним не стоят большие спонсоры.
По мнению Переса, который с 2014 по 2016 год выступал с Нико в Force India, текущая ситуация вокруг гонщика плохо отражается на всей Формуле 1.
На вопрос Motorsport.com, что он будет чувствовать, если Хюлькенберг не выйдет на старт в следующем году, Перес ответил: «Мне было бы очень жаль, потому что это показывает, насколько Ф1 мрачная и в сколь малой степени в этом спорте учитываются талант или результаты.
Есть множество политических факторов, а также тех, которые не зависят от спортсмена. Это должно быть его решение, продолжать гоняться или нет».
По мнению Переса, эта ситуация особенно расстраивает потому, что в этом сезоне Хюлькенберг выступал на одном уровне с новым напарником Даниэлем Риккардо.
«Все мы знаем уровень Нико. Поэтому все должно сводиться к его решению, стоит ли продолжать выступать, ведь он один из лучших», – добавил мексиканец.
Для Хюлькенберга едва ли не единственным вариантом продолжения выступлений остается Alfa Romeo, которая еще не объявила, останется ли в ее составе выпускник Академии Ferrari Антонио Джовинацци, или Кими Райкконену найдут нового напарника.
Читайте также:
Предыдущая новость
Элбон собрался съехать от родителей
Следующая новость
Результаты гонщиков Renault на Гран При Японии аннулированы
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Нико Хюлькенберг В Магазин , Серхио Перес В Магазин
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Джонатан Нобл
Перес посочувствовал Хюлькенбергу
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта