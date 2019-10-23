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Формула 1 / Новость

Перес посочувствовал Хюлькенбергу

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Перес посочувствовал Хюлькенбергу
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор: Олег Карпов
23 окт. 2019 г., 14:17

По словам Серхио Переса, если Нико Хюлькенберг не найдет место в Ф1 на 2020 год, это станет лишним доказательством того, что одного таланта в этом спорте недостаточно.

Немецкий пилот лишился места в Renault после того, как боссы команды решили заменить его на Эстебана Окона в следующем сезоне. Вариантов продолжения карьеры в Ф1 у Хюлькенберга не очень много, тем более, что за ним не стоят большие спонсоры.

По мнению Переса, который с 2014 по 2016 год выступал с Нико в Force India, текущая ситуация вокруг гонщика плохо отражается на всей Формуле 1.

На вопрос Motorsport.com, что он будет чувствовать, если Хюлькенберг не выйдет на старт в следующем году, Перес ответил: «Мне было бы очень жаль, потому что это показывает, насколько Ф1 мрачная и в сколь малой степени в этом спорте учитываются талант или результаты. 

Есть множество политических факторов, а также тех, которые не зависят от спортсмена. Это должно быть его решение, продолжать гоняться или нет».

По мнению Переса, эта ситуация особенно расстраивает потому, что в этом сезоне Хюлькенберг выступал на одном уровне с новым напарником Даниэлем Риккардо.

«Все мы знаем уровень Нико. Поэтому все должно сводиться к его решению, стоит ли продолжать выступать, ведь он один из лучших», – добавил мексиканец.

Для Хюлькенберга едва ли не единственным вариантом продолжения выступлений остается Alfa Romeo, которая еще не объявила, останется ли в ее составе выпускник Академии Ferrari Антонио Джовинацци, или Кими Райкконену найдут нового напарника.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Нико Хюлькенберг В Магазин , Серхио Перес В Магазин
Команды Racing Point
Автор Джонатан Нобл

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