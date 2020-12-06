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Формула 1 / Гран При Сахира / Новость

Перес: Последние две гонки я проеду со старым маломощным мотором

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Перес: Последние две гонки я проеду со старым маломощным мотором
Автор:
, Редактор

В Racing Point решили использовать старый двигатель вместо замены силовой установки на новую и получения штрафа

В Гран При Бахрейна Серхио Перес упустил шанс впервые в карьере по второй раз подряд подняться на подиум из-за поломки силовой установки его болида Racing Point за несколько кругов до финиша. В этот уик-энд он опередил своего напарника Лэнса Стролла в квалификации, но признался, что испытывал проблемы из-за того, что взамен сломанной, команда поставила ему старую и недостаточно мощную силовую установку.

«Я думаю, мы использовали весь свой потенциал, я собрал все повороты на круге, – сказал Перес в эфире телеканала Скай. – Быть может я мог бы еще отыграть пять сотых, но и тогда я не приблизился бы к Леклеру, который проехал фантастический круг.

У меня в этот уик-энд трудности с силовой установкой. Пришлось поставить старый двигатель, а на этой трассе хотелось бы иметь новый. Не знаю, сколько из-за этого я теряю в скорости, но на таком коротком треке и одна десятая секунды имеет значение.

Думаю, что этот мотор останется со мной до конца сезона. Не хотелось бы получить штраф за замену силовой установки. Так что постараемся добиться наилучшего результата с тем, что есть».

Перес покидает Racing Point в конце 2020 года. Его называют одним из кандидатов на замену Алекса Элбона в Red Bull. В Бахрейне мексиканца заметили в компании Хельмута Марко, который отвечает в Red Bull как раз за подбор пилотов.

«Мы просто поздоровались и больше ни о чем таком не говорили. Они обещали принять решение только после Гран При Абу-Даби», – сказал Перес на вопрос о предмете разговора с Марко.

Дополнительная информация: Люк Смит

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира
Пилоты Серхио Перес
Автор Сергей Иванов

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