Перес: После первого круга думал, что гонка потеряна

Серхио Перес одержал первую победу в Формуле 1, выиграв Гран При Сахира. После аварии на первом круге мексиканец шел 18-м, но сумел прорваться в группу лидеров, а затем воспользовался проблемами Mercedes.

Эта гонка была для Переса 190-й в карьере и, возможно, одной из последних, так как у него нет контракта на 2021 год.

«Надеюсь, что я не сплю, потому что я десять лет мечтал об этом моменте, – цитирует Переса Sky Sports. – Это невероятно. После первого круга казалось, что гонка потеряна. Но надо было просто не сдаваться и отыгрываться. В этом году нас не сопутствовала удача, но сегодня мы победили по заслугам».