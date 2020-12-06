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Формула 1 / Новость

Перес: После первого круга думал, что гонка потеряна

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Перес: После первого круга думал, что гонка потеряна
Автор:
, редактор

Победитель гонки признался, что после столкновения с Шарлем Леклером ждал провала

Серхио Перес одержал первую победу в Формуле 1, выиграв Гран При Сахира. После аварии на первом круге мексиканец шел 18-м, но сумел прорваться в группу лидеров, а затем воспользовался проблемами Mercedes.

Эта гонка была для Переса 190-й в карьере и, возможно, одной из последних, так как у него нет контракта на 2021 год. 

«Надеюсь, что я не сплю, потому что я десять лет мечтал об этом моменте, – цитирует Переса Sky Sports. – Это невероятно. После первого круга казалось, что гонка потеряна. Но надо было просто не сдаваться и отыгрываться. В этом году нас не сопутствовала удача, но сегодня мы победили по заслугам».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес
Команды Racing Point
Автор Иван Матушкин

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