Перес: После переименования в Aston Martin будет нужен новый шаг
Гонщик Racing Point ждет от своей команды новых улучшений в 2021 году
С 2021 года команда Racing Point будет переименована в Aston Martin. Пока не известно, какие еще перемены ее ждут, однако по слухам, возглавить ее может Тото Вольф, приведший к шести титулам Mercedes.
Пилот Racing Point Серхио Перес в онлайн-разговоре с Motorsport.com отметил, что после переименования команде будет важно приблизиться к лидерам чемпионата.
«Конечно, возвращение такого культового всемирного бренда в Ф1 придает команде большой толчок. Думаю, команде надо делать следующий шаг. Это прекрасная история, которую мы расскажем Формуле 1. И я невероятно горд быть частью этого проекта».
Зимой Racing Point сильно изменила болид и впечатлила всех скоростью на февральских тестах. По словам Переса, на других трассах RP20 может оказаться еще быстрее, чем в Барселоне.
«Конечно, мы не увидели всего потенциала машины, не получили полноценной картины, ведь многие на тестах скрывают свою силу, – сказал Перес. – Но и для нас трасса в Барселоне не лучшая. Так что у нас были очень серьезные надежды, что мы будем невероятно боеспособны в Мельбурне. Теперь давайте подождем, пока сможем проводить гонки».
Racing Point позаимствовала концепцию новой машины у Mercedes. Перес признал, что из-за этого ему пришлось менять свой стиль пилотирования.
«Да, управление немного поменялось, и в плане езды, и, особенно, в плане настроек. Это совершенно новая машина, с которой надо работать, изучать, делать ее лучше. Надо убедиться, что мы будем попадать в рабочее окно. Это трудно, но мы отлично поработали на тестах, чтобы со всем разобраться, мы хорошо готовы».
Дополнительная информация: Алекс Калинаукас
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Серхио Перес В Магазин
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Иван Матушкин
Перес: После переименования в Aston Martin будет нужен новый шаг
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