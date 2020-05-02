Перес: После переименования в Aston Martin будет нужен новый шаг

С 2021 года команда Racing Point будет переименована в Aston Martin. Пока не известно, какие еще перемены ее ждут, однако по слухам, возглавить ее может Тото Вольф, приведший к шести титулам Mercedes.

Пилот Racing Point Серхио Перес в онлайн-разговоре с Motorsport.com отметил, что после переименования команде будет важно приблизиться к лидерам чемпионата.

«Конечно, возвращение такого культового всемирного бренда в Ф1 придает команде большой толчок. Думаю, команде надо делать следующий шаг. Это прекрасная история, которую мы расскажем Формуле 1. И я невероятно горд быть частью этого проекта».

Зимой Racing Point сильно изменила болид и впечатлила всех скоростью на февральских тестах. По словам Переса, на других трассах RP20 может оказаться еще быстрее, чем в Барселоне.

«Конечно, мы не увидели всего потенциала машины, не получили полноценной картины, ведь многие на тестах скрывают свою силу, – сказал Перес. – Но и для нас трасса в Барселоне не лучшая. Так что у нас были очень серьезные надежды, что мы будем невероятно боеспособны в Мельбурне. Теперь давайте подождем, пока сможем проводить гонки».

Racing Point позаимствовала концепцию новой машины у Mercedes. Перес признал, что из-за этого ему пришлось менять свой стиль пилотирования.

«Да, управление немного поменялось, и в плане езды, и, особенно, в плане настроек. Это совершенно новая машина, с которой надо работать, изучать, делать ее лучше. Надо убедиться, что мы будем попадать в рабочее окно. Это трудно, но мы отлично поработали на тестах, чтобы со всем разобраться, мы хорошо готовы».

Дополнительная информация: Алекс Калинаукас