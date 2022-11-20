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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новость

Перес пообещал взять реванш за поражение от Ferrari в 2023 году

Пилот Red Bull не смог завоевать звание вице-чемпиона, но все же нашел повод для позитива после финиша в Абу-Даби

Александр Кабановский
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, Ответственный редактор
Перес пообещал взять реванш за поражение от Ferrari в 2023 году
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Перед стартом Серхио Перес выглядел фаворитом в споре с Шарлем Леклером из Ferrari, поскольку стартовал вторым. Мексиканец сохранял инициативу до первых пит-стопов и остался впереди после перехода на Hard. Однако затем он вновь поехал за свежим комплектом, а вот Леклер остался на трассе и финишировал впереди.

Это принесло Шарлю второе место по итогам сезона. Перес вынужден был признать, что в этот раз соперники оказались сильнее, несмотря на скорость Red Bull.

«Иногда так получается, – сказал он. – Иногда борьба получается очень упорной. Но в конечном итоге ты должен быть доволен. Знаете, я отдал все, что мог. И команда тоже, причем это касается всего сезона. Уверен, что в следующем году мы будем еще сильнее».

Гонщика спросили, что он вынесет из прошедшего чемпионата. «У нас были отличные моменты, классные сражения, – ответил Серхио. – У меня по ходу сезона возникали определенные сложности с резиной, с контролем за ней в гонках. 

Надеюсь, нам удастся стать сильнее в этом компоненте к следующему чемпионату. Ну и в целом просто стать сильнее».

Третье место по итогам сезона стало для Переса лучшим результатом за все время выступлений в Формуле 1.   

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