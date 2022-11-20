Перес пообещал взять реванш за поражение от Ferrari в 2023 году
Пилот Red Bull не смог завоевать звание вице-чемпиона, но все же нашел повод для позитива после финиша в Абу-Даби
Перед стартом Серхио Перес выглядел фаворитом в споре с Шарлем Леклером из Ferrari, поскольку стартовал вторым. Мексиканец сохранял инициативу до первых пит-стопов и остался впереди после перехода на Hard. Однако затем он вновь поехал за свежим комплектом, а вот Леклер остался на трассе и финишировал впереди.
Это принесло Шарлю второе место по итогам сезона. Перес вынужден был признать, что в этот раз соперники оказались сильнее, несмотря на скорость Red Bull.
«Иногда так получается, – сказал он. – Иногда борьба получается очень упорной. Но в конечном итоге ты должен быть доволен. Знаете, я отдал все, что мог. И команда тоже, причем это касается всего сезона. Уверен, что в следующем году мы будем еще сильнее».
Гонщика спросили, что он вынесет из прошедшего чемпионата. «У нас были отличные моменты, классные сражения, – ответил Серхио. – У меня по ходу сезона возникали определенные сложности с резиной, с контролем за ней в гонках.
Надеюсь, нам удастся стать сильнее в этом компоненте к следующему чемпионату. Ну и в целом просто стать сильнее».
Третье место по итогам сезона стало для Переса лучшим результатом за все время выступлений в Формуле 1.
Леклер рассказал, как отобрал у Переса звание вице-чемпиона
«Я многое осознал». Феттель поделился эмоциями от прощальной гонки
Самое важное:
Перес нашел виновного в поражении от Леклера. Это Макс
По мнению Серхио, гонщик AlphaTauri слишком долго не пропускал его в решающий момент, что и определило исход дуэли за вице-чемпионское звание
«Я многое осознал». Феттель поделился эмоциями от прощальной гонки
Гонщик рассказал, что испытывал по ходу последнего в карьере выступления в Ф1 – и сразу после его завершения
Перес пообещал взять реванш за поражение от Ferrari в 2023 году
Пилот Red Bull не смог завоевать звание вице-чемпиона, но все же нашел повод для позитива после финиша в Абу-Даби
Леклер рассказал, как отобрал у Переса звание вице-чемпиона
Не имея возможность добиться своего за счет скорости, Шарль и Ferrari смогли переиграть соперников тактически