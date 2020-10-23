Перес пообещал «совсем скоро» рассказать о будущем

Серхио Перес потерял место в Racing Point – команда, в которой он выступал на протяжении семи сезонов, предпочла на 2021 год Себастьяна Феттеля.

В конце сентября слухи доносили, что Перес практически договорился с Haas, однако затем американская команда. похоже, предпочла ему российского дебютанта Микиту Мазепина.

Это оставило Пересу возможность выбирать между Alfa Romeo и Haas – и есть весомые основания полагать, что мексиканец и его спонсоры предпочли коллектив из Гроу.

Сейчас за Williams выступают Джордж Расселл и Нитоля Латифи, и у обоих есть многолетние контракты, закрывающие и 2021 год. Однако недавняя смена собственников команды дает основания говорить, что эти соглашения вполне могут быть пересмотрены.

Отвечая в четверг в Портимане на вопрос Motorsport.com о возможности перехода в Williams, Перес сказал: «Я уже говорил, что пока ничего не подписал. Так что прямо сейчас рассказывать особенно нечего.

Сезон заканчивается, борьба [на рынке пилотов] обостряется, и думаю, я совсем скоро уже смогу сказать что-то конкретное.

Пока, мне кажется, нет повода чем-то делиться, так как я хочу сохранить приватность дискуссий.

Мы должны уважать все команды, с которыми общаемся. Так что пока рассказов не будет».

В то же время мексиканец дал понять, что в теории Williams является для него не единственным вариантом продолжения карьеры.

«Команд [со свободными вакансиями] не так много, – объяснил он. – На самом деле, их совсем-совсем мало. Дело не в количестве, а в том, что у команды должен быть хороший проект. А таких очень мало».