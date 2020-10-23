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Формула 1 / Гран При Португалии / Новость

Перес пообещал «совсем скоро» рассказать о будущем

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Перес пообещал «совсем скоро» рассказать о будущем
Автор:
, Редактор Ф1

Мексиканец не стал комментировать слухи о своем переходе в Williams, но заверил, что неопределенность продлится недолго

Серхио Перес потерял место в Racing Point – команда, в которой он выступал на протяжении семи сезонов, предпочла на 2021 год Себастьяна Феттеля. 

В конце сентября слухи доносили, что Перес практически договорился с Haas, однако затем американская команда. похоже, предпочла ему российского дебютанта Микиту Мазепина. 

Это оставило Пересу возможность выбирать между Alfa Romeo и Haas – и есть весомые основания полагать, что мексиканец и его спонсоры предпочли коллектив из Гроу. 

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Сейчас за Williams выступают Джордж Расселл и Нитоля Латифи, и у обоих есть многолетние контракты, закрывающие и 2021 год. Однако недавняя смена собственников команды дает основания говорить, что эти соглашения вполне могут быть пересмотрены.

Отвечая в четверг в Портимане на вопрос Motorsport.com о возможности перехода в Williams, Перес сказал: «Я уже говорил, что пока ничего не подписал. Так что прямо сейчас рассказывать особенно нечего. 

Сезон заканчивается, борьба [на рынке пилотов] обостряется, и думаю, я совсем скоро уже смогу сказать что-то конкретное. 

Пока, мне кажется, нет повода чем-то делиться, так как я хочу сохранить приватность дискуссий.

Мы должны уважать все команды, с которыми общаемся. Так что пока рассказов не будет».

В то же время мексиканец дал понять, что в теории Williams является для него не единственным вариантом продолжения карьеры.

«Команд [со свободными вакансиями] не так много, – объяснил он. – На самом деле, их совсем-совсем мало. Дело не в количестве, а в том, что у команды должен быть хороший проект. А таких очень мало». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Пилоты Серхио Перес
Команды Williams , Racing Point
Автор Люк Смит

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