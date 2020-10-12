Перес пообещал определиться с будущим за месяц

Четвертое место на Гран При Айфеля в очередной раз напомнило об отличной форме Серхио Переса: стартовав девятым, тот был быстр, использовал ошибки соперников и даже подсказывал команде верные тактические шаги.

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В нынешнем сезоне Перес зарабатывал очки во всех гонках, и даже несмотря на пропуск двух этапов в Сильверстоуне из-за положительного теста на коронавирус, он сейчас идет пятым в чемпионате пилотов.

Несмотря на все это, команда Racing Point уже давно объявила, что не станет продлевать сотрудничество с Серхио – в 2021-м на его место придет из Ferrari Себастьян Феттель. Сам мексиканец еще не объявил, чему посвятит следующий сезон.

Нико Росберг, который на «Нюрбургринге» в качестве эксперта помогал съемочной бригаде канала Sky Sport, спросил Переса о планах.

«Может быть, стану твоим партнером по команде», – с улыбкой ответил мексиканец, после чего добавил: «Думаю в течение ближайшего месяца или около того я уже буду точно понимать, чем стану заниматься в следующем году.

Я хочу продолжать выступления в Формуле 1, это мой главный приоритет. Но это должен быть хороший проект».

Ранее слухи связывали Переса с переходом в Red Bull или Haas.

Дополнительная информация: Джеймс Ньюболд