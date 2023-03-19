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Перес пообещал не думать про Ферстаппена по ходу гонки

Победитель квалификации в Джидде рассказал, с каким настроем намерен подойти к воскресному заезду

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Перес пообещал не думать про Ферстаппена по ходу гонки
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Серхио Перес второй год подряд смог завоевать поул на саудовском Гран При – после того, как его напарника Макса Ферстаппена подвела машина, мексиканец стал сильнейшим, опередив на 0,155 секунды Шарля Леклера из Ferrari.

Это второй поул мексиканца за 240 Гран При в карьере – по словам гонщика, ключом к успеху стал прогресс по ходу квалификации. 

«Мне очень нравится трасса в Джидде, – сказал Серхио на медиа-сессии – Думаю, что и остальные пилоты разделяют это мнение. Когда ваша машина быстра здесь, вы получаете истинное удовольствие, так как ясно понимаете, что именно требуется для хорошего круга.  

У меня получилась отличная первая попытка в финале квалификации. Она стала серьезным шагом вперед по сравнению с предыдущими кругами. Именно так я смог завоевать поул. 

На второй попытке я не улучшил время, так как заблокировал передние колеса на торможении перед первым поворотом. Довольно обидный момент. Из-за него я потерял в «эске» две десятых. Хорошо, что до этого у меня уже было хорошее время. 

Если бы вышло "собрать" финальный круг, возможно, получилось бы еще немного улучшить. Но сделать это было бы крайне сложно. На первом круге я тоже действовал не безупречно – скажем, слишком глубоко заехал в четвертый поворот – но едва ли потерял на этом много. Он вышел чистым и хорошим».

Серхио Перес, Red Bull RB19

Серхио Перес, Red Bull RB19

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Говоря о гонке, Перес рассказал, что в Red Bull избрали конфигурацию машины с малым прижимом, которая даст преимущество в скорости на прямых.

«У кото-то из соперников прижимной силы будет больше, у кого-то – меньше, как у нас, – объяснил он. – Тем интереснее будет посмотреть, что у нас получится. 

Также важным фактором станет выносливость машин. На таких трассах их очень легко повредить. Надеюсь, что у нас все пройдет без приключений». 

Макс Ферстаппен начнет борьбу в воскресенье 15-м, но уже сказал, что намерен бороться за самые высокие позиции. По ходу уик-энда лидер чемпионата показал свою скорость в тренировках, где трижды становился быстрейшим. 

Серхио отметил: «Наша машина действительно хороша в гоночной конфигурации. Думаю, мы все же превосходим соперников. Но многое будет зависеть от того, как станут развиваться события. Фернандо Алонсо верно отметил, в гонке может произойти очень многое. 

Разумеется, я ожидаю, что Макс будет прорываться. Команде очень важно в такие уик-энды заработать как можно больше очков. Соперничество становится более упорным, так что нельзя терять их.

Но сам я не буду думать про Макса. Мне важнее всего держать ситуацию под контролем, особенно на первых кругах. Если это выйдет, и я смогу сдержать этого льва (Серхио указал на сидящего рядом Алонсо – прим.ред.), дальше уже можно будет сфокусироваться на собственной гонке».

В последний раз Перес побеждал в Ф1 на прошлогоднем Гран При Сингапура – также в ночной городской гонке, где Ферстаппен стартовал из глубины пелотона. 

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