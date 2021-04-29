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Формула 1 Новости

Перес: Понял, чем плохо выступать с Ферстаппеном

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Чеко осознал, за счет чего Макс губит карьеры напарников

Перес: Понял, чем плохо выступать с Ферстаппеном

Серхио Перес перешел в Red Bull в этом году и стал напарником Макса Ферстаппена. Голландец известен как пилот, который уничтожает своих напарников и портит им репутацию постоянными победами во внутрикомандных дуэлях. Перес признался, что на своем опыте понял правдивость такого образа Макса.

«Я прежде читал в медиа, что выступать с Максом очень плохо, – сказал Перес Sky Sports. – Когда попадешь в одну команду с ним, понимаешь, почему так говорят. На это есть причины».

При этом как человек Ферстаппен вызывает у Переса симпатию: «Личность Макса меня по-хорошему удивила. Конечно, я знал его и раньше, мы давно соревнуемся, но в одной команде вы больше времени проводите вместе. Образ Макса сильно отличается от того, какой он на самом деле.

Конечно, он очень любит соревноваться, но ничего из того, что пишут в медиа, я в нем не заметил. В этом плане он меня впечатлил».

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Ferrari на подиуме, Williams в топ-10. Пять смелых прогнозов на Гран При Португалии

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Ferrari на подиуме, Williams в топ-10. Пять смелых прогнозов на Гран При Португалии
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес , Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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