Перес: Пока я пользуюсь настройками Ферстаппена

Серхио Перес по ходу первых гонок сезона использует базовые настройки Макса Ферстаппена – вместо того, чтобы тратить время на адаптацию машины под свои предпочтения и свой стиль езды. Об этом сам мексиканец рассказал журналистам в четверг в паддоке Гран При Испании.

«В этом году количество времени, которое мы проводим с машиной, сильно уменьшилось, – объяснил пилот. – Вдвое меньше тестовых дней, более короткие пятничные тренировки. Поэтому по ходу гоночного уик-энда все происходит очень быстро. И очень трудно работать по той же схеме, которую мы раньше использовали в пятницу. Сейчас ты проезжаешь пару серий – и бац: время уже почти вышло.

При этом результаты Макса и его действия за рулем – прекрасный эталон. Трудно спорить, что Макс использует потенциал машины на сто десять процентов, причем он делает это по ходу всего уик-энда – начиная с первой пятничной тренировки и заканчивая воскресной гонкой.

Поэтому я думаю, что прежде всего надо выйти на один уровень с Максом. И сейчас я работаю примерно по той же схеме, что и он. Конечно, можно было попытаться пойти своим путем – но велики были шансы, что в результате я просто потерялся бы.

К примеру, неделю назад в Португалии результат трудно было назвать фантастическим [Перес финишировал 4-м с большим отставанием от лидеров – после того как в начале гонки пропустил вперед Ландо Норриса и потратил немало времени на возвращение позиции]. Но темп, который я смог поддерживать в гонке, уже был шагом вперед. А еще важнее было то, что я стал еще лучше понимать машину.

После гонки мы все проанализировали и сравнили мой темп с темпом лидеров, оценили поведение машины – и на основании этого сделали выводы о том, как я могут сделать свой гоночный темп еще лучше. И это было шагом в верном направлении».