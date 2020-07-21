Перес подтвердил наличие в контракте пункта о расторжении

Слухи о переходе Себастьяна Феттеля в Racing Point породили сообщения о расторжении контракта команды с Серхио Пересом. Соглашение действует до конца 2022 года, но сообщалось, что до 31 июля его можно расторгнуть при определенных условиях.

Сам Перес подтвердил наличие пункта о расторжении, но по его словам, для этого у пилота должны возникнуть проблемы со спонсорской поддержкой.

«Во всех контрактах всегда есть такие пункты, – сказал Перес в эфире Movistar. – Он связан с вопросом спонсорства. Пункт может быть активирован при определенных условий, но я стараюсь, чтобы с моими спонсорами такого не произошло. Но это общая проблема, которая от одного спонсора не зависит».

При этом мексиканец понимает, что если Racing Point все же решит нанять Феттеля, то покинуть команду придется ему, а не Лэнсу Строллу, чей отец Лоуренс Стролл является владельцем коллектива.

«По-моему, если кому-то придется уйти, то выбор очевиден. Я, как отец, своего сына бы не выгнал. Больше сказать особо нечего. Пока все остается прежним, у меня есть контракт».

Дополнительная информация: Луис Рамирес