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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Перес почти сошел из-за гидравлики. У Ферстаппена не было износа

Автор:
, редактор

Кристиан Хорнер рассказал о проблемах болидов Red Bull в Баку

Перес почти сошел из-за гидравлики. У Ферстаппена не было износа

Макс Ферстаппен уверенно лидировал на Гран При Азербайджана, но за пять кругов до финиша попал в аварию. На прямой у гонщика Red Bull сдулась шина, из-за чего болид разболтало и бросило в стену.

Босс команды Кристиан Хорнер заверил, что дело было не в износе резины. К тому моменту голландец проехал на комплекте Hard 33 круга. 

«Я лет на 20 постарел [за время гонки], –  сказал Хорнер. – Мы ждали первого финиша на двух первых местах с 2016 года. Все было под контролем. Мы проверили машину Макса, все было в порядке. А потом бах! И шина "ушла". Мы пока не знаем почему. По износу казалось, что все в порядке. Так что либо он наехал на обломки, либо что-то случилось. К счастью, Макс в порядке.

Мы хорошо берегли резину. Следы износа видны, все шло нормально. Шина просто внезапно сдулась. Возможно, были какие-то обломки от предыдущей аварии [Лэнса Стролла]. Мы изучим эту шину. А пока чувствуем себя так, будто земля из под ног ушла».

После схода Ферстаппена победа досталась Серхио Пересу. Сразу после финиша мексиканцу сказали остановить машину, а позже он сам заявил, что был близок к сходу. Хорнер пояснил, в чем было дело: 

«Мы молились, чтобы гидравлическое давление, за которым пристально следили последние два круга, удержалось на нужном уровне. Фантастика, что он [Перес] доехал до финиша».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Серхио Перес , Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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