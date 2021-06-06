Перес почти сошел из-за гидравлики. У Ферстаппена не было износа

Макс Ферстаппен уверенно лидировал на Гран При Азербайджана, но за пять кругов до финиша попал в аварию. На прямой у гонщика Red Bull сдулась шина, из-за чего болид разболтало и бросило в стену.

Босс команды Кристиан Хорнер заверил, что дело было не в износе резины. К тому моменту голландец проехал на комплекте Hard 33 круга.

«Я лет на 20 постарел [за время гонки], – сказал Хорнер. – Мы ждали первого финиша на двух первых местах с 2016 года. Все было под контролем. Мы проверили машину Макса, все было в порядке. А потом бах! И шина "ушла". Мы пока не знаем почему. По износу казалось, что все в порядке. Так что либо он наехал на обломки, либо что-то случилось. К счастью, Макс в порядке.

Мы хорошо берегли резину. Следы износа видны, все шло нормально. Шина просто внезапно сдулась. Возможно, были какие-то обломки от предыдущей аварии [Лэнса Стролла]. Мы изучим эту шину. А пока чувствуем себя так, будто земля из под ног ушла».

После схода Ферстаппена победа досталась Серхио Пересу. Сразу после финиша мексиканцу сказали остановить машину, а позже он сам заявил, что был близок к сходу. Хорнер пояснил, в чем было дело:

«Мы молились, чтобы гидравлическое давление, за которым пристально следили последние два круга, удержалось на нужном уровне. Фантастика, что он [Перес] доехал до финиша».