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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне I / Новости

Перес почти на полсекунды превзошел Риккардо во второй день тестов Формулы 1

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Перес почти на полсекунды превзошел Риккардо во второй день тестов Формулы 1
Автор:
, шеф-редактор
20 февр. 2020 г., 12:07

Гонщик команды Racing Point Серхио Перес оказался быстрейшим в утренней части тестов Формулы 1. Мексиканец привез четыре десятых секунды ближайшему преследователю, которым оказался Даниэль Риккардо на Renault. Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон показал седьмое время и проехал больше всех кругов

В Барселоне завершилась утренняя сессия тестов Формулы 1. По итогам четырехчасовых испытаний лучшее время установил Серхио Перес из Racing Point. Мексиканец серьезно оторвался от соперников. Риккардо проиграл Пересу почти полсекунды, а занявший третье место Алекс Элбон отстал уже на 0,8 секунды.

Шестикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон преодолел больше всех кругов: 106 штук. Британец ехал на более жесткой резине, чем его конкуренты. и в итоге остался на седьмой строчке с секундным отставанием от лидера.

Сегодня за руль Red Bull впервые сел Алекс Элбон. С самого начала у пилота возникли проблемы с посадкой в кокпите, из-за чего утром таец провел часть времени в боксах. После того, как механики исправили ситуацию, Элбон выехал на трассу, но в итоге превзошел своего бывшего партнера по Toro Rosso Пьера Гасли всего на одну сотую секунды.

Александр Элбон, Red Bull Racing RB16

Александр Элбон, Red Bull Racing RB16

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Джордж Расселл, Williams FW43

Джордж Расселл, Williams FW43

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Сам Гасли развернул свою AlphaTauri через шесть минут после начала тестов. Пьер ошибся в девятом повороте: в этом же месте год назад француз попал в крупную аварию, пилотируя Red Bull. На сей раз Гасли смог не разбить машину, а продолжить движение. В результате Пьер преодолел 76 кругов и завершил утреннюю часть тестов на четвертой позиции.

Второй день подряд наравне с другими смотрится автомобиль Williams. Джордж Расселл показал пятое время, опередив пятерых гонщиков других команд.

Результаты утренней сессии второго дня тестов:

Позиция Пилот Команда Время Круги
1 Серхио Перес Racing Point 1:17,347 48
2 Даниэль Риккардо Renault +0,402 41
3 Алекс Элбон Red Bull +0,808 59
4 Пьер Гасли AlphaTauri +0,818 76
5 Джордж Расселл Williams +0,919 71
6 Шарль Леклер Ferrari +0,988 49
7 Льюис Хэмилтон Mercedes +1,040 106
8 Роман Грожан Haas +1,149 87
9 Кими Райкконен Alfa Romeo +1,161 65
10 Ландо Норрис McLaren  +1,190 48

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне I
Сессия Четверг
Пилоты Серхио Перес В Магазин
Команды Racing Point
Автор Антон Погорельский

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