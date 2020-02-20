Перес почти на полсекунды превзошел Риккардо во второй день тестов Формулы 1
Гонщик команды Racing Point Серхио Перес оказался быстрейшим в утренней части тестов Формулы 1. Мексиканец привез четыре десятых секунды ближайшему преследователю, которым оказался Даниэль Риккардо на Renault. Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон показал седьмое время и проехал больше всех кругов
В Барселоне завершилась утренняя сессия тестов Формулы 1. По итогам четырехчасовых испытаний лучшее время установил Серхио Перес из Racing Point. Мексиканец серьезно оторвался от соперников. Риккардо проиграл Пересу почти полсекунды, а занявший третье место Алекс Элбон отстал уже на 0,8 секунды.
Шестикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон преодолел больше всех кругов: 106 штук. Британец ехал на более жесткой резине, чем его конкуренты. и в итоге остался на седьмой строчке с секундным отставанием от лидера.
Сегодня за руль Red Bull впервые сел Алекс Элбон. С самого начала у пилота возникли проблемы с посадкой в кокпите, из-за чего утром таец провел часть времени в боксах. После того, как механики исправили ситуацию, Элбон выехал на трассу, но в итоге превзошел своего бывшего партнера по Toro Rosso Пьера Гасли всего на одну сотую секунды.
Александр Элбон, Red Bull Racing RB16
Фото: Andy Hone / Motorsport Images
Пьер Гасли, AlphaTauri AT01
Фото: Steven Tee / Motorsport Images
Джордж Расселл, Williams FW43
Фото: Mark Sutton / Motorsport Images
Сам Гасли развернул свою AlphaTauri через шесть минут после начала тестов. Пьер ошибся в девятом повороте: в этом же месте год назад француз попал в крупную аварию, пилотируя Red Bull. На сей раз Гасли смог не разбить машину, а продолжить движение. В результате Пьер преодолел 76 кругов и завершил утреннюю часть тестов на четвертой позиции.
Второй день подряд наравне с другими смотрится автомобиль Williams. Джордж Расселл показал пятое время, опередив пятерых гонщиков других команд.
Результаты утренней сессии второго дня тестов:
|Позиция
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1
|Серхио Перес
|Racing Point
|1:17,347
|48
|2
|Даниэль Риккардо
|Renault
|+0,402
|41
|3
|Алекс Элбон
|Red Bull
|+0,808
|59
|4
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|+0,818
|76
|5
|Джордж Расселл
|Williams
|+0,919
|71
|6
|Шарль Леклер
|Ferrari
|+0,988
|49
|7
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|+1,040
|106
|8
|Роман Грожан
|Haas
|+1,149
|87
|9
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|+1,161
|65
|10
|Ландо Норрис
|McLaren
|+1,190
|48
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне I
|Сессия
|Четверг
|Пилоты
|Серхио Перес В Магазин
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Антон Погорельский
Перес почти на полсекунды превзошел Риккардо во второй день тестов Формулы 1
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