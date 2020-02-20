Перес почти на полсекунды превзошел Риккардо во второй день тестов Формулы 1

В Барселоне завершилась утренняя сессия тестов Формулы 1. По итогам четырехчасовых испытаний лучшее время установил Серхио Перес из Racing Point. Мексиканец серьезно оторвался от соперников. Риккардо проиграл Пересу почти полсекунды, а занявший третье место Алекс Элбон отстал уже на 0,8 секунды.

Шестикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон преодолел больше всех кругов: 106 штук. Британец ехал на более жесткой резине, чем его конкуренты. и в итоге остался на седьмой строчке с секундным отставанием от лидера.

Сегодня за руль Red Bull впервые сел Алекс Элбон. С самого начала у пилота возникли проблемы с посадкой в кокпите, из-за чего утром таец провел часть времени в боксах. После того, как механики исправили ситуацию, Элбон выехал на трассу, но в итоге превзошел своего бывшего партнера по Toro Rosso Пьера Гасли всего на одну сотую секунды.

Александр Элбон, Red Bull Racing RB16 Фото: Andy Hone / Motorsport Images Пьер Гасли, AlphaTauri AT01 Фото: Steven Tee / Motorsport Images Джордж Расселл, Williams FW43 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Сам Гасли развернул свою AlphaTauri через шесть минут после начала тестов. Пьер ошибся в девятом повороте: в этом же месте год назад француз попал в крупную аварию, пилотируя Red Bull. На сей раз Гасли смог не разбить машину, а продолжить движение. В результате Пьер преодолел 76 кругов и завершил утреннюю часть тестов на четвертой позиции.

Второй день подряд наравне с другими смотрится автомобиль Williams. Джордж Расселл показал пятое время, опередив пятерых гонщиков других команд.

Результаты утренней сессии второго дня тестов: