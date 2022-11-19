Перес поблагодарил Ферстаппена за помощь в квалификации

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После бразильского Гран При между Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом возник разлад: двукратный чемпион отказался возвращать напарнику позицию и лишил того важных очков. Сразу после этого Перес сказал репортерам, что своими титулами Макс обязан ему, а гоночный консультант Хельмут Марко почти в приказном порядке велел голландцу работать на напарника в финале сезона.

В квалификации Гран При Абу-Даби Ферстаппен действовал именно так. Правда, он застрял в боксах перед выездом на первую быструю попытку из-за сбоя в электронике, но во второй создал для партнера по команде слип-стрим – хотя сам при этом все равно проехал быстрее и завоевал поул.

«Хорошее начало, – сказал Перес после завершения субботней сессии. – Хотя, думаю, мы не прибавили в финале столько, сколько рассчитывали, потому чуть уступили. Но это все равно хорошо – первый ряд наш. Макс очень помог мне, мы действительно работали сообща в финальной попытке.

Так что очень жду гонку, он нее многое зависит».

Он добавил: «Думаю, гонка получится интересной. Надо посмотреть, сколь сильны бelen Ferrari, Mercedes и Макс».

Чтобы стать вице-чемпионом мира, Серхио нужно заработать больше очков, чем стартующий третьим Шарль Леклер. Двойной сход устраивает пилота Ferrari.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл