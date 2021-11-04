Перес ответил, пропустит ли он Ферстаппена в Мексике

Серхио Перес впервые будет проводить этап в Мехико за рулем быстрой машины. Прежде главный кумир местной публики ни разу не финишировал на этом этапе выше седьмой позиции – но после подиумов в двух последних Гран При явно нацелен на большее.

Команде Red Bull успешное выступление мексиканца очень важно с точки зрения борьбы за Кубок конструкторов – однако по ходу гонки может возникнуть ситуация, когда Перес окажется впереди Макса Ферстаппена.

На любом другом этапе, как мы уже не раз видели, в этом случае работает принцип командной тактики. Тем более это важно сейчас, когда Макс всего на 12 очков опережает Льюиса Хэмилтона, и каждый зачетный балл может решить судьбу титула. Но в Мексике приносить результат Переса в жертву – значит гарантировать себе свист с трибун.

На пресс-конференции в преддверии уик-энда Перес признал, что проблема действительно существует.

«Это сложная ситуация, – сказал он. – Нам нужно будет увидеть, как складывается гонка. В конечном итоге все гонщики должны действовать в интересах команды, это их главная задача.

Нужно смотреть за общей картиной. И именно так мы намерены действовать. В этом прелесть гонок: решение нужно будет принять мгновенно, за какие-то секунды, даже если ситуация будет очень сложной».

После сложного отрезка во второй половине лета, когда он не заработал в трех гонках ни одного очка, Перес нацелился развить успех Стамбула и Остина, где стал третьим.

«Думаю, мы нашли хороший ритм, позволяющий сражаться за подиум, – объяснил пилот. – В последних гонках мы претендовали на многое. Сейчас каждое очко имеет значение.

Я был бы очень горд, если бы смог реализовать свою детcкую мечту [и выиграть в Мексике]. Сейчас у меня есть реальная возможность, все зависит лишь от меня и команды, тогда как прежде постоянно были какие-то другие факторы. Так что это настоящий шанс, и я мотивирован на все 100 процентов».