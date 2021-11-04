Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Росберг: Я бы не продержался в Ф1 и двух кругов Следующая / Марко: Хэмилтону потребуется еще одна замена мотора
Формула 1 / Гран При Мексики Новость

Перес ответил, пропустит ли он Ферстаппена в Мексике

Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор:
Луис Рамирес

Один из пилотов Red Bull ведет напряженное сражение за титул, но для другого предстоящая гонка станет домашней

Перес ответил, пропустит ли он Ферстаппена в Мексике

Серхио Перес впервые будет проводить этап в Мехико за рулем быстрой машины. Прежде главный кумир местной публики ни разу не финишировал на этом этапе выше седьмой позиции – но после подиумов в двух последних Гран При явно нацелен на большее.

Команде Red Bull успешное выступление мексиканца очень важно с точки зрения борьбы за Кубок конструкторов – однако по ходу гонки может возникнуть ситуация, когда Перес окажется впереди Макса Ферстаппена.

На любом другом этапе, как мы уже не раз видели, в этом случае работает принцип командной тактики. Тем более это важно сейчас, когда Макс всего на 12 очков опережает Льюиса Хэмилтона, и каждый зачетный балл может решить судьбу титула. Но в Мексике приносить результат Переса в жертву – значит гарантировать себе свист с трибун.

На пресс-конференции в преддверии уик-энда Перес признал, что проблема действительно существует. 

«Это сложная ситуация, – сказал он. – Нам нужно будет увидеть, как складывается гонка. В конечном итоге все гонщики должны действовать в интересах команды, это их главная задача.

Нужно смотреть за общей картиной. И именно так мы намерены действовать. В этом прелесть гонок: решение нужно будет принять мгновенно, за какие-то секунды, даже если ситуация будет очень сложной». 

После сложного отрезка во второй половине лета, когда он не заработал в трех гонках ни одного очка, Перес нацелился развить успех Стамбула и Остина, где стал третьим.

«Думаю, мы нашли хороший ритм, позволяющий сражаться за подиум, – объяснил пилот. – В последних гонках мы претендовали на многое. Сейчас каждое очко имеет значение.

Я был бы очень горд, если бы смог реализовать свою детcкую мечту [и выиграть в Мексике]. Сейчас у меня есть реальная возможность, все зависит лишь от меня и команды, тогда как прежде постоянно были какие-то другие факторы. Так что это настоящий шанс, и я мотивирован на все 100 процентов». 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Росберг: Я бы не продержался в Ф1 и двух кругов
Предыдущая новость

Росберг: Я бы не продержался в Ф1 и двух кругов
Следующая новость

Марко: Хэмилтону потребуется еще одна замена мотора

Марко: Хэмилтону потребуется еще одна замена мотора
Загрузить комментарии
Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Драка за бонус. Как Ферстаппен мешал Боттасу ставить лучший круг Гран При Мексики
Формула 1

Драка за бонус. Как Ферстаппен мешал Боттасу ставить лучший круг

Штайнер отругал Мазепина: Пилоты должны слушать, а не строить тактику Гран При Мексики
Формула 1

Штайнер отругал Мазепина: Пилоты должны слушать, а не строить тактику

Перес: Все в Red Bull будут рады моей домашней победе Гран При Мексики
Формула 1

Перес: Все в Red Bull будут рады моей домашней победе

Серхио Перес Больше от
Серхио Перес
Перес слегка пожалел, что он третий. И Хорнер тоже Гран При Мексики
Формула 1

Перес слегка пожалел, что он третий. И Хорнер тоже

Спор о «тупом идиоте». Ферстаппен и Red Bull зря злятся на Цуноду Гран При Мексики
Формула 1

Спор о «тупом идиоте». Ферстаппен и Red Bull зря злятся на Цуноду

Глок: Хэмилтон больше не может положиться на Боттаса
Формула 1

Глок: Хэмилтон больше не может положиться на Боттаса

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Гран При Мексики: 6 самых интересных технических решений Гран При Мексики
Формула 1

Гран При Мексики: 6 самых интересных технических решений

После Мехико Ньюи припомнил Сильверстоун Гран При Мексики
Формула 1

После Мехико Ньюи припомнил Сильверстоун

В Red Bull передумали винить Цуноду. Теперь виноват инженер Гран При Мексики
Формула 1

В Red Bull передумали винить Цуноду. Теперь виноват инженер

Самое важное:

Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе»
Формула 1 Формула 1

Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе»

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin
Формула 1 Формула 1

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу
Формула 1 Формула 1

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу

Глава Ф1 о победе Макса в Мексике: Он действовал как Шумахер
Формула 1 Формула 1

Глава Ф1 о победе Макса в Мексике: Он действовал как Шумахер

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.