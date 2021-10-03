Перес отсудил £2 миллиона у бывших спонсоров

Серхио Перес пользуется большой популярностью у себя на родине, причем это касается не только простых болельщиков, но и местных компаний, готовых поддержать карьеру гонщика.

Однако одна из таких историй завершилась судебной тяжбой: государственная нефтяная компания Pemex должна была спонсировать выступления гонщика в 2019 году в составе Racing Point, однако ввиду предстоящей смены руководства от этих планов отказались за несколько месяцев до старта чемпионата..

Менеджмент гонщика обратился в суд, и по итогам двух с лишним лет тяжб тот принял сторону Переса и обязал Pemex выплатить 56 миллионов мексиканских песо (чуть больше 2 миллионов фунтов), а также оплатить издержки.

Сам Перес в шести последних гонках Ф1 заработал только 18 очков. После сильной первой половины сезона, когда Серхио победил в Баку и вышел на третье место в общем зачете, сейчас он опустился на пятую строчку. Он не был на подиуме с июньского Гран При Франции и регулярно проигрывает на трассах партнеру по Red Bull Максу Ферстаппену.

Недавно команда из Милтон-Кинса объявила, что мексиканец останется в ее составе в 2022 году.