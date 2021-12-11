Перес отказался считать шины Soft неудачными для старта

Серхио Перес помог Максу Ферстаппену завоевать поул Гран При Абу-Даби, разогнав своего напарника в слип-стриме, а сам будет стартовать в гонке четвертым. При этом оба вышли в финал субботней сессии, показав лучшее время во втором сегменте на шинах Soft.

Теперь, в соответствии с правилами, гонщикам предстоит начинать на них борьбу в воскресенье, тогда как у их главных соперников из Mercedes будет более жесткий состав Medium.

«Думаю, у нас по-прежнему много возможностей, – сказал Перес в эфире Sky Sports, отвечая на вопрос о шинах. – По нашим расчетам вообще выходит, что между составами нет большой разницы. Так что, надеюсь, мы сможем хорошо стартовать, после чего поведем свою гонку».

Говоря о самой квалификации, мексиканец добавил: «Мы знали, что [без слип-стрима] шансов опередить Mercedes нет. Так что продемонстрировали отличную командную работу, и все получилось. Думаю, исход мог оказаться вовсе не таким успешным, но мы справились.

Очень рад за Макса, я смог помочь ему. Надеюсь, смогу и завтра. Сам я хотел бы оказаться третьим, но, думаю, потерял на выходе из финального поворота. Но результат все равно хороший».

Перес будет стартовать четвертым в третий раз за пять последних Гран При.

Дополнительная информация: Джейк Боксолл-Легг