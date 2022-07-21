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Формула 1 / Гран При Франции Новости

Перес отказался признать поражение в борьбе за титул

Гонщик Red Bull сохранил надежду на победу в чемпионате 2022 года

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Перес отказался признать поражение в борьбе за титул
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Серхио Перес неплохо начал сезон 2022 года и в какой-то момент поднялся на вторую строчку в общем зачете, уступая своему напарнику Максу Ферстаппену совсем немного очков. Однако последние гонки складывались не в его пользу, так что он вновь откатился на третье место.

Поскольку впереди еще половина сезона, в теории у любого пилота в чемпионате остаются математические шансы на титул, однако очевидно, что главными претендентами являются Ферстаппен и Шарль Леклер, а остальным скорее нужно думать о том, какое место они займут позади.

Однако Перес прощаться с надеждами на чемпионство пока отказался.

«После сложного уик-энда в Австрии, я буду рад вновь показать высокий класс, – сказал мексиканец накануне Гран При Франции. – Я дважды столкнулся с проблемами в последних трех гонках, и это стоило мне многих очков. Но я все еще не выбыл из борьбы за титул, и надеюсь отыграться в этот уик-энд. Как минимум, не упустить все доступные очки.

В прошлом году во Франции я поднялся на подиум. Надеюсь в этом году выступить не хуже. Это сложная трасса, там не одна, а несколько разных быстрых траекторий, и не всегда просто выбрать из них лучшую. К тому же погода обещает быть жаркой. Так что будет тяжело физически, да и износ шин остается фактором неопределенности».

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