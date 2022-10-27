Перес отказался от помощи Макса в Мексике

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Команда Red Bull приедет на Гран При Мексики, уже досрочно выиграв титулы в личном и командном зачетах. Иными словами, все ее цели в сезоне уже выполнены, и результаты оставшихся гонок не сильно важны.

В связи с этим возникает идея, что Макс Ферстаппен мог бы помочь победить в гонке своему напарнику Серхио Пересу, для которого это будет домашний Гран При. Сам Перес, впрочем, на такую идею отреагировал без энтузиазма.

«Мне не нужны подачки, – сказал на это Перес. – Я годами всего добивался сам и не нуждаюсь в помощи. Я вообще думаю не об этом, а о том, как самому идеально сделать свою работу и постараюсь победить в Мехико.

Но мы все хотим победить. Я думаю, какой бы не была ситуация, Макс попробует меня опередить, как и я порой опережал его в прошлом. Ну и потом, мне не важно, стану ли я в чемпионате вторым или третьим. Я хочу быть чемпионом, а какой я если не первый не имеет большого значения.

Надеюсь, в Мексике в мою пользу сыграет новый двигатель [который поставили в Остине]. Хотя по правде сказать моторы Honda со временем почти не теряют мощность, мы провели замену из соображений надежности».