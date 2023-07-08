Перес остался недоволен действиями Red Bull в квалификации

До британского Гран При Серхио Перес четырежды подряд не смог добраться до финала квалификации – такие результаты выглядели особенно странно на фоне постоянных поулов его партнера по Red Bull Макса Ферстаппена.

Казалось, что уж в Сильверстоуне мексиканец точно прервет эту серию – но из-за того, что пилоты начали спор за позиции на сыром асфальте, Перес вновь остался 16-м. Он раньше всех выехал на решающую быструю попытку, и хотя после завершения круга был первым, после этого соперники один за другим отодвигали гонщика все ниже и в итоге оттеснили в зону вылета.

Гонщик заметил, что считает свой результат следствием неудачных тактических решений.

«Думаю, красные флаги оставались над трассой дольше, чем мы предполагали, – сказал он. – Это совсем не помогло нам в плане температуры резины. Жаль, что мы проиграли, так как пятница была просто отличной».

Он добавил: «Впрочем, темп в гоночной конфигурации был неплохим, так что, думаю, нас ждет очередное воскресенье, когда важно будет свести потери к минимуму».

В Шпильберге неделю назад Перес прорвался с 15-го места на третье.

Он добавил: «В этот раз погода оказалась самой неподходящей для нашей машины. В переходных условиях наши сложности проявляют себя нагляднее всего. Так что все просто: нам надо разобраться с этим и в следующий раз добиться большего».

Дополнительная информация: Олег Карпов

Серхио Перес, Red Bull RB19 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images