Перес остался недоволен действиями Red Bull в квалификации
По мнению Серхио, команда слишком рано отправила его на подсыхающую трассу, что и привело к неудачному результату
До британского Гран При Серхио Перес четырежды подряд не смог добраться до финала квалификации – такие результаты выглядели особенно странно на фоне постоянных поулов его партнера по Red Bull Макса Ферстаппена.
Казалось, что уж в Сильверстоуне мексиканец точно прервет эту серию – но из-за того, что пилоты начали спор за позиции на сыром асфальте, Перес вновь остался 16-м. Он раньше всех выехал на решающую быструю попытку, и хотя после завершения круга был первым, после этого соперники один за другим отодвигали гонщика все ниже и в итоге оттеснили в зону вылета.
Гонщик заметил, что считает свой результат следствием неудачных тактических решений.
«Думаю, красные флаги оставались над трассой дольше, чем мы предполагали, – сказал он. – Это совсем не помогло нам в плане температуры резины. Жаль, что мы проиграли, так как пятница была просто отличной».
Он добавил: «Впрочем, темп в гоночной конфигурации был неплохим, так что, думаю, нас ждет очередное воскресенье, когда важно будет свести потери к минимуму».
В Шпильберге неделю назад Перес прорвался с 15-го места на третье.
Он добавил: «В этот раз погода оказалась самой неподходящей для нашей машины. В переходных условиях наши сложности проявляют себя нагляднее всего. Так что все просто: нам надо разобраться с этим и в следующий раз добиться большего».
Дополнительная информация: Олег Карпов
Серхио Перес, Red Bull RB19
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
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