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Формула 1 / Гран При Азербайджана Отчет о тренировке

Перес опередил соперников в первой тренировке в Баку

После победы в Монако гонщик Red Bull вновь стал быстрейшим – на этот раз в первой пятничной сессии азербайджанского этапа

Александр Кабановский
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Перес опередил соперников в первой тренировке в Баку
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Формула 1 начала восьмой этап сезона на городской трассе в Баку. В жаркую и ветренную погоду лучший результат по итогам часа работы на трассе показал Серхио Перес. На самых мягких шинах Soft (C3) он показал время 1:45.476 – это на две с лишним секунды хуже результата аналогичной сессии в прошлом году. 

На длинной прямой на проспекте Нефтяников вновь напомнил о себе эффект «козления» – машины вновь сильно трясло, едва ли не сложнее всех пришлось пилотам Mercedes: Льюис Хэмилтон сказал по радио, что вообще не может видеть, куда едет. С машиной семикратного чемпиона работали механики, меняя настройки передней подвески, и в итоге он показал шестое время, уступив 1,2 секунды. 

Куда ближе к Пересу оказался Шарль Леклер из Ferrari, отставший на 0,127 секунды. Лидер сезона Макс Ферстаппен уступил напарнику чуть более трех десятых, закрутившись в самом конце и сказав, что «вообще не понимает, что творится с машиной». Карлос Сайнс остался четвертым. 

Мик Шумахер, Haas F1 Team, после схода

Мик Шумахер, Haas F1 Team, после схода

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Тренировка обошлась без происшествий, однако Мику Шумахеру пришлось уже после семи минут остановить машину, которую команда Haas в экстренном режиме собирала после аварии немца в Монако. Причиной поломки в этот раз стала утечка воды. 

Чуть позже из-за отказа запарковался в зоне безопасности пятого поворота и пилот Williams Николя Латифи – на этот раз причиной стало падение мощности.

В остальном заезды прошли без происшествий, не считая касательных контактов с барьерами и выездов в зону безопасности. Ландо Норрис дважды задевал стену задним колесом в 15-м повороте, после чего его машину закатили в гараж для дополнительной проверки.

Фернандо Алонсо под клетчатым флагом показал пятую скорость и возглавив плотную группу во второй половине десятки. Также в нее вошли оба гонщика AlphaTauri (Юки Цунода опередил Пьера Гасли), Джордж Расселл и Эстебан Окон.  

Пилоты McLaren остались только 11-м и 18-м. При этом Даниэль Риккардо, будущее которого вызывает все больше вопросов, отстал от Ландо Норриса на 1,1 секунды. 

Результаты первой тренировки Гран При Азербайджана

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 21 1'45.476  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 21 1'45.603 0.127
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 25 1'45.810 0.334
4 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 22 1'46.012 0.536
5 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 22 1'46.571 1.095
6 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 21 1'46.667 1.191
7 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 25 1'46.696 1.220
8 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 24 1'46.705 1.229
9 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 25 1'46.830 1.354
10 France Эстебан Окон Alpine Renault 21 1'46.917 1.441
11 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 19 1'47.691 2.215
12 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 24 1'47.847 2.371
13 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 24 1'47.946 2.470
14 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 22 1'47.970 2.494
15 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 22 1'48.078 2.602
16 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 24 1'48.222 2.746
17 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 22 1'48.419 2.943
18 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 22 1'48.810 3.334
19 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 7 1'50.921 5.445
20 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 3 1'58.332 12.856
Полные результаты

 

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