Перес опередил соперников в первой тренировке в Баку

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Формула 1 начала восьмой этап сезона на городской трассе в Баку. В жаркую и ветренную погоду лучший результат по итогам часа работы на трассе показал Серхио Перес. На самых мягких шинах Soft (C3) он показал время 1:45.476 – это на две с лишним секунды хуже результата аналогичной сессии в прошлом году.

На длинной прямой на проспекте Нефтяников вновь напомнил о себе эффект «козления» – машины вновь сильно трясло, едва ли не сложнее всех пришлось пилотам Mercedes: Льюис Хэмилтон сказал по радио, что вообще не может видеть, куда едет. С машиной семикратного чемпиона работали механики, меняя настройки передней подвески, и в итоге он показал шестое время, уступив 1,2 секунды.

Куда ближе к Пересу оказался Шарль Леклер из Ferrari, отставший на 0,127 секунды. Лидер сезона Макс Ферстаппен уступил напарнику чуть более трех десятых, закрутившись в самом конце и сказав, что «вообще не понимает, что творится с машиной». Карлос Сайнс остался четвертым.

Мик Шумахер, Haas F1 Team, после схода Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Тренировка обошлась без происшествий, однако Мику Шумахеру пришлось уже после семи минут остановить машину, которую команда Haas в экстренном режиме собирала после аварии немца в Монако. Причиной поломки в этот раз стала утечка воды.

Чуть позже из-за отказа запарковался в зоне безопасности пятого поворота и пилот Williams Николя Латифи – на этот раз причиной стало падение мощности.

В остальном заезды прошли без происшествий, не считая касательных контактов с барьерами и выездов в зону безопасности. Ландо Норрис дважды задевал стену задним колесом в 15-м повороте, после чего его машину закатили в гараж для дополнительной проверки.

Фернандо Алонсо под клетчатым флагом показал пятую скорость и возглавив плотную группу во второй половине десятки. Также в нее вошли оба гонщика AlphaTauri (Юки Цунода опередил Пьера Гасли), Джордж Расселл и Эстебан Окон.

Пилоты McLaren остались только 11-м и 18-м. При этом Даниэль Риккардо, будущее которого вызывает все больше вопросов, отстал от Ландо Норриса на 1,1 секунды.

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