Перес опередил соперников в первой тренировке в Баку
После победы в Монако гонщик Red Bull вновь стал быстрейшим – на этот раз в первой пятничной сессии азербайджанского этапа
Формула 1 начала восьмой этап сезона на городской трассе в Баку. В жаркую и ветренную погоду лучший результат по итогам часа работы на трассе показал Серхио Перес. На самых мягких шинах Soft (C3) он показал время 1:45.476 – это на две с лишним секунды хуже результата аналогичной сессии в прошлом году.
На длинной прямой на проспекте Нефтяников вновь напомнил о себе эффект «козления» – машины вновь сильно трясло, едва ли не сложнее всех пришлось пилотам Mercedes: Льюис Хэмилтон сказал по радио, что вообще не может видеть, куда едет. С машиной семикратного чемпиона работали механики, меняя настройки передней подвески, и в итоге он показал шестое время, уступив 1,2 секунды.
Куда ближе к Пересу оказался Шарль Леклер из Ferrari, отставший на 0,127 секунды. Лидер сезона Макс Ферстаппен уступил напарнику чуть более трех десятых, закрутившись в самом конце и сказав, что «вообще не понимает, что творится с машиной». Карлос Сайнс остался четвертым.
Мик Шумахер, Haas F1 Team, после схода
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Тренировка обошлась без происшествий, однако Мику Шумахеру пришлось уже после семи минут остановить машину, которую команда Haas в экстренном режиме собирала после аварии немца в Монако. Причиной поломки в этот раз стала утечка воды.
Чуть позже из-за отказа запарковался в зоне безопасности пятого поворота и пилот Williams Николя Латифи – на этот раз причиной стало падение мощности.
В остальном заезды прошли без происшествий, не считая касательных контактов с барьерами и выездов в зону безопасности. Ландо Норрис дважды задевал стену задним колесом в 15-м повороте, после чего его машину закатили в гараж для дополнительной проверки.
Фернандо Алонсо под клетчатым флагом показал пятую скорость и возглавив плотную группу во второй половине десятки. Также в нее вошли оба гонщика AlphaTauri (Юки Цунода опередил Пьера Гасли), Джордж Расселл и Эстебан Окон.
Пилоты McLaren остались только 11-м и 18-м. При этом Даниэль Риккардо, будущее которого вызывает все больше вопросов, отстал от Ландо Норриса на 1,1 секунды.
Результаты первой тренировки Гран При Азербайджана
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|21
|1'45.476
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|21
|1'45.603
|0.127
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|25
|1'45.810
|0.334
|4
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|22
|1'46.012
|0.536
|5
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|22
|1'46.571
|1.095
|6
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|21
|1'46.667
|1.191
|7
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|25
|1'46.696
|1.220
|8
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|24
|1'46.705
|1.229
|9
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|25
|1'46.830
|1.354
|10
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|21
|1'46.917
|1.441
|11
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|19
|1'47.691
|2.215
|12
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|24
|1'47.847
|2.371
|13
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|24
|1'47.946
|2.470
|14
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|22
|1'47.970
|2.494
|15
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|22
|1'48.078
|2.602
|16
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|24
|1'48.222
|2.746
|17
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|22
|1'48.419
|2.943
|18
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|22
|1'48.810
|3.334
|19
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|7
|1'50.921
|5.445
|20
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|3
|1'58.332
|12.856
|Полные результаты
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