Перес одержал сенсационную первую победу в Формуле 1. Mercedes устроила хаос в боксах и на трассе
Оказавшись самым последним после аварии на первом круге, мексиканец из Racing Point в итоге стал победителем Гран При Сахира
Серхио Перес вписал свое имя в историю, выиграв впервые в Формуле 1 – и принеся дебютный успех команде Лоуренса Стролла.
Залогом его успеха, что особенно удивительно, во многом стала авария на первом круге, позволившая перейти на шины Medium и преодолеть всю оставшуюся дистанцию с одним пит-стопом.
Со старта в гонке лидировал Джордж Расселл, и казалось, все идет к очевидному дублю Mercedes после аварии стартовавших со второго ряда Макса Ферстаппена и Шарля Леклера – именно после нее Перес оказался 18-м, но продолжил борьбу.
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Ключевым событием гонки стала авария Николя Латифи на 53-м круге. После решения судей выпустить машину безопасности Mercedes решила провести своим пилотам синхронный пит-стоп. Расселла механики обслужили без проблем – однако поставили неверный комплект.
Команда едва не повторила ошибку и с Боттасом, но в этом случае успела исправиться ценой заминки. Но финн не только потерял три позиции, но и получил старый комплект Hard, который позже вынужден был поменять.
На следующем круге Расселл вернулся в боксы для замены неверного комплекта и вернулся на трассу пятым.
К моменту рестарта лидировал Перес, за ним располагались Эстебан Окон и Лэнс Стролл.
Джордж легко вышел на второе место – но из-за медленного прокола вынужден был вновь ехать в боксы!
В итоге Перес, Окон и Стролл поднялись на подиум, Боттас и Расселл стали только восьмым и девятым.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию невероятной гонки в Бахрейне.
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Результаты Гран При Сахира
|Позиция
|Гонщик
|Мотор
|Время
|Отрыв
|Пит-стопы
|1
|Серхио Перес
|Mercedes
|1:31'15.114
|2
|2
|Эстебан Окон
|Renault
|1:31'25.632
|10.518
|1
|3
|Лэнс Стролл
|Mercedes
|1:31'26.983
|11.869
|1
|4
|Карлос Сайнс
|Renault
|1:31'27.694
|12.580
|2
|5
|Даниэль Риккардо
|Renault
|1:31'28.444
|13.330
|2
|6
|Александр Элбон
|Honda
|1:31'28.956
|13.842
|2
|7
|Даниил Квят
|Honda
|1:31'29.648
|14.534
|2
|8
|Валттери Боттас
|Mercedes
|1:31'30.503
|15.389
|2
|9
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1:31'33.670
|18.556
|4
|10
|Ландо Норрис
|Renault
|1:31'34.655
|19.541
|2
|11
|Пьер Гасли
|Honda
|1:31'35.641
|20.527
|2
|12
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|1:31'37.725
|22.611
|3
|13
|Антонио Джовинацци
|Ferrari
|1:31'39.225
|24.111
|2
|14
|Кими Райкконен
|Ferrari
|1:31'41.267
|26.153
|3
|15
|Кевин Магнуссен
|Ferrari
|1:31'47.484
|32.370
|2
|16
|Джек Эйткен
|Mercedes
|1:31'48.788
|33.674
|3
|17
|Пьетро Фиттипальди
|Ferrari
|1:31'51.972
|36.858
|3
|Николя Латифи
|Mercedes
|1
|Макс Ферстаппен
|Honda
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Сахира
|Автор
|Александр Кабановский