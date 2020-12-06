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Формула 1 / Гран При Сахира / Отчет о гонке

Перес одержал сенсационную первую победу в Формуле 1. Mercedes устроила хаос в боксах и на трассе

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Перес одержал сенсационную первую победу в Формуле 1. Mercedes устроила хаос в боксах и на трассе
Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор: Кирилл Качнов, Главный редактор

Оказавшись самым последним после аварии на первом круге, мексиканец из Racing Point в итоге стал победителем Гран При Сахира

Серхио Перес вписал свое имя в историю, выиграв впервые в Формуле 1 – и принеся дебютный успех команде Лоуренса Стролла. 

Залогом его успеха, что особенно удивительно, во многом стала авария на первом круге, позволившая перейти на шины Medium и преодолеть всю оставшуюся дистанцию с одним пит-стопом. 

Со старта в гонке лидировал Джордж Расселл, и казалось, все идет к очевидному дублю Mercedes после аварии стартовавших со второго ряда Макса Ферстаппена и Шарля Леклера – именно после нее Перес оказался 18-м, но продолжил борьбу. 

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Ключевым событием гонки стала авария Николя Латифи на 53-м круге. После решения судей выпустить машину безопасности Mercedes решила провести своим пилотам синхронный пит-стоп. Расселла механики обслужили без проблем – однако поставили неверный комплект. 

Команда едва не повторила ошибку и с Боттасом, но в этом случае успела исправиться ценой заминки. Но финн не только потерял три позиции, но и получил старый комплект Hard, который позже вынужден был поменять.

На следующем круге Расселл вернулся в боксы для замены неверного комплекта и вернулся на трассу пятым. 

К моменту рестарта лидировал Перес, за ним располагались Эстебан Окон и Лэнс Стролл. 

Джордж легко вышел на второе место – но из-за медленного прокола вынужден был вновь ехать в боксы!

В итоге Перес, Окон и Стролл поднялись на подиум, Боттас и Расселл стали только восьмым и девятым.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию невероятной гонки в Бахрейне.

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Результаты Гран При Сахира

Позиция Гонщик Мотор Время Отрыв Пит-стопы
1 Mexico Серхио Перес Mercedes 1:31'15.114   2
2 France Эстебан Окон Renault 1:31'25.632 10.518 1
3 Canada Лэнс Стролл Mercedes 1:31'26.983 11.869 1
4 Spain Карлос Сайнс Renault 1:31'27.694 12.580 2
5 Australia Даниэль Риккардо Renault 1:31'28.444 13.330 2
6 Thailand Александр Элбон Honda 1:31'28.956 13.842 2
7 Russian Federation Даниил Квят Honda 1:31'29.648 14.534 2
8 Finland Валттери Боттас Mercedes 1:31'30.503 15.389 2
9 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 1:31'33.670 18.556 4
10 United Kingdom Ландо Норрис Renault 1:31'34.655 19.541 2
11 France Пьер Гасли Honda 1:31'35.641 20.527 2
12 Germany Себастьян Феттель Ferrari 1:31'37.725 22.611 3
13 Italy Антонио Джовинацци Ferrari 1:31'39.225 24.111 2
14 Finland Кими Райкконен Ferrari 1:31'41.267 26.153 3
15 Denmark Кевин Магнуссен Ferrari 1:31'47.484 32.370 2
16 United Kingdom Джек Эйткен Mercedes 1:31'48.788 33.674 3
17 Brazil Пьетро Фиттипальди Ferrari 1:31'51.972 36.858 3
  Canada Николя Латифи Mercedes     1
  Netherlands Макс Ферстаппен Honda      
  Monaco Шарль Леклер Ferrari      
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира
Автор Александр Кабановский

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