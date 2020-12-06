Серхио Перес вписал свое имя в историю, выиграв впервые в Формуле 1 – и принеся дебютный успех команде Лоуренса Стролла.

Залогом его успеха, что особенно удивительно, во многом стала авария на первом круге, позволившая перейти на шины Medium и преодолеть всю оставшуюся дистанцию с одним пит-стопом.

Со старта в гонке лидировал Джордж Расселл, и казалось, все идет к очевидному дублю Mercedes после аварии стартовавших со второго ряда Макса Ферстаппена и Шарля Леклера – именно после нее Перес оказался 18-м, но продолжил борьбу.

Ключевым событием гонки стала авария Николя Латифи на 53-м круге. После решения судей выпустить машину безопасности Mercedes решила провести своим пилотам синхронный пит-стоп. Расселла механики обслужили без проблем – однако поставили неверный комплект.

Команда едва не повторила ошибку и с Боттасом, но в этом случае успела исправиться ценой заминки. Но финн не только потерял три позиции, но и получил старый комплект Hard, который позже вынужден был поменять.

На следующем круге Расселл вернулся в боксы для замены неверного комплекта и вернулся на трассу пятым.

К моменту рестарта лидировал Перес, за ним располагались Эстебан Окон и Лэнс Стролл.

Джордж легко вышел на второе место – но из-за медленного прокола вынужден был вновь ехать в боксы!

В итоге Перес, Окон и Стролл поднялись на подиум, Боттас и Расселл стали только восьмым и девятым.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию невероятной гонки в Бахрейне.

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