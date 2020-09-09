Перес объявил об уходе из Racing Point

В объявлении, сделанном через свои страницы в социальных сетях, Серхио Перес в среду вечером объявил, что в 2021 году не будет выступать за команду из Сильверстоуна – она сменит имя с Racing Point на Aston Martin. Ранее у сторон был контракт до конца сезона-2022.

Это означает, что место мексиканца с будущего года практически точно займет Себастьян Феттель, который еще в мае узнал о нежелании Ferrari продолжать сотрудничество с ним. Немецкий гонщик станет напарником владельца команды Лэнса Стролла.

Для самого Переса, имеющего солидную спонсорскую поддержку, наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры станут Haas и Alfa Romeo.

Серхио пришел в команду из Сильверстоуна в 2014 году, когда не смог закрепиться в составе McLaren. За прошедшие шесть с половиной сезонов он пять раз финишировал в гонках на третьей позиции, став самым успешным гонщиком в истории Force India / Racing Point.

Комментируя решение покинуть коллектив, 30-летний мексиканец написал: «У всего в жизни есть начало и конец. После семи совместных лет мое время в команде подойдет к концу с завершением этого сезона. Это немного неприятно, ведь я делал ставку на команду в непростые времена. Мы вместе смогли преодолеть сложности, и я очень рад, что сохранил рабочие места нескольким напарникам.

Я сохраню воспоминания об отличных моментах, которые мы пережили вместе. О дружбе и о том удовольствии, которое испытываешь, отдавая себя целиком. Я всегда буду благодарен [бывшему владельцу команды] Виджею Малье за ту возможность, которую он мне дал. Он поверил в меня в 2014-м и позволил продолжить карьеру в Ф1 с Force India.

Нынешней администрации во главе с Лоуренсом Строллом я желаю всего наилучшего в будущем, особенно с проектом Aston Martin».

О своем будущем Серхио добавил: «У меня нет плана Б. Я хочу продолжать гоняться здесь, но это будет зависеть от нахождения проекта, который мотивировал бы меня выкладываться на 100% на каждом круге.

Надеюсь, очень скоро я смогу поделиться информацией, а пока давайте вместе получать удовольствие от предстоящих гонок».