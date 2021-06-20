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Формула 1 / Гран При Франции Новости

Перес объяснил свой провал на первых кругах гонки

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По словам мексиканца, он испытывал трудности из-за порывов ветра

Перес объяснил свой провал на первых кругах гонки

На старте Гран При Франции Серхио Перес сохранил четвертую позицию, но в отличие от своего напарника по Red Bull Макса Ферстаппена не сумел держаться в темпе Mercedes и стал потихоньку отставать от группы лидеров.

Однако под конец он ощутимо прибавил, и за несколько кругов до финиша догнал и обогнал Валттери Боттаса в борьбе за место на подиуме.

В воскресенье на трассе Поль Рикар было объявлено грозовое предупреждение. Грозы так и не случилось, однако сильные порывы ветра были видны даже в телетрансляции по тому, как качались ветки деревьев. Именно ветром Перес объяснил временную потерю темпа.

«Я понимал, что в начале гонки важно не отстать от лидеров, но на первых пяти – десяти кругах был очень сильный ветер, из-за чего машина была неуправляемой, – рассказал Перес сразу после финиша. – Вы знаете, что здесь мы отказались от части прижимной силы, так что было сложно удержаться за теми, кто впереди. Но затем то ли ветер стал стихать, то ли покрытие трассы стало более цепким, но мне удалось прибавить.

На первом комплекте шин мне удалось продержаться достаточно долго, и это решило итог гонки. Резина в целом деградировала быстрее, чем все ожидали. Так что нам повезло ее сберечь, повезло выбрать правильную стратегию. Я рад, что команда смогла сегодня выиграть, к тому же мы заработали хорошие очки».

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