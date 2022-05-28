Перес объяснил разворот холодными шинами и просчетом команды

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Серхио Перес по ходу всего уик-энда в Монте-Карло соперничал по скорости с лидером Ferrari Шарлем Леклером и смог опередить того в финальной тренировке. По итогам второго сегмента квалификации гонщиков разделили всего 0,09 секунды, так что финал субботней сессии обещал стать их противостоянием.

Однако на решающем круге, когда лидирующий после первой попытки Леклер шел с превышением своего графика еще на несколько десятых, мексиканец допустил ошибку в повороте Портье и улетел в барьер.

Комментируя этот эпизод для репортеров, Серхио отметил: «Полагаю, тактика действий с шинами [была неверной], в особенности с финальным комплектом. Они не были прогреты, из-за чего отклики машины стали слишком резкими.

Я едва не улетел в первом повороте, и если оглянуться назад, могу сказать, что сегодня мы не все сделали правильно.

[К моменту разворота] в был примерно в своем прежнем графике и пытался добавить. Восьмой поворот [Портье] вообще был для меня одним из самых сложных по ходу всей квалификации.

Я старался нажимать там на газ как можно раньше, но едва прикасался к педали, чувствовал, что шинам не хватает зацепа. В итоге этот фактор и проявил себя – я потерял машину».

Серхио Перес, Red Bull Racing Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Перес добавил: «Потом из-за поворота выехал Карлос [Сайнс] и, к моему немалому удивлению, врезался в мою машину. Жаль, что так вышло, мне досадно за Карлоса и остальных парней, но это Монако».

После аварии гонщика осмотрели врачи, которые не обнаружили у него повреждений. Эта процедура является обязательной, если датчик перегрузки в кокпите зафиксировал высокое пиковое значение в момент удара.

«Наверное, это какая-то ошибка, – рассказал Серхио. – Кажется, там было около 20g, но это странно в таком медленном месте, да еще и при ударе о мягкий барьер TecPro».

Мексиканец добавил, то его RB18 получила повреждения, но команда сможет все восстановить таким образом, что это не приведет к потере стартовых позиций.

Говоря об ожиданиях от гонки, которую в прошлом году он закончил четвертым, Перес отметил: «По моим ощущениям, Ferrari весь уик-энд чуть быстрее нас. Но посмотрим, что будет завтра. Впереди очень долгая гонка. Понятно, что здесь важны стартовые позиции. Но в целом мы весьма сильны на этом Гран При».

Перес и его напарник Макс Ферстаппен стартует в воскресенье со второго ряда.

Столкновение Серхио Переса, Red Bull RB18, и Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75