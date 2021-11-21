Перес объяснил провал в квалификации

Серхио Перес провалился в квалификации Гран При Катара, не сумев пройти в третий сегмент. Первую попытку в Q2 мексиканец провел на шинах Medium и был недостаточно быстр. На вторую попытку ему поставили более мягкую резину, но пилот не смог достаточно прибавть и остался 11-м.

Свою неудачу Перес объяснил работой с резиной.

«Мы немного изменили свою подготовку шин и, видимо, не смогли оптимизировать ее до квалификации, – сказал Перес. – Из-за этого нам не удавалось проводить чистые круги прогрева, из-за чего на первом секторе [быстрых кругов] у меня были проблемы со сцеплением».

Раскрывать, в чем именно состояли изменения, Перес не стал:

«Там много всего, пришлось бы слишком сильно вдаваться в детали. Но в целом, это стоило нам [результата]».

Несмотря на сложность обгонов в Катаре, Перес надеется на прорыв в гонках:

«Трасса быстрая, преследовать вплотную сложно. Надеюсь, что в гонке мы будем сильны, и я смогу прорваться, чтобы побороться за большие очки».