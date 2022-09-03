Перес объяснил причины разворота в квалификации

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Пятница на Гран При Нидерландов оказалась сложной для лидеров Кубка конструкторов – оба гонщика остались далеко позади соперников, хотя и высказали надежду на прогресс.

Для Макса Ферстаппена именно так и получилось – действующий чемпион привел в восторг своих болельщиков, выиграв квалификацию у дуэта Ferrari.

А вот Серхио Пересу предстоит стартовать в гонке только пятым. Он уступил напарнику семь десятых, а по ходу решающего быстрого круга, вдобавок, закрутился на трассе, слишком далеко выехав левыми колесами за поребрик.

«Жаль, что так вышло, круг был хорошим, – сказал мексиканец после завершения сессии. – Но я слишком резко нажал на газ, самую малость зацепил гравий, и задок сразу понесло».

На вопрос о том, чего можно было ожидать без этой ошибки, Перес ответил: «Я был на три десятых быстрее прежнего графика и рассчитывал отыграть еще одну или полторы десятых на оставшейся части круга. Так что, полагаю, можно было рассчитывать на четвертое или даже третье место.

Надеюсь, завтра в гонке получится хорошо стартовать, удержаться в группе лидеров и побороться за хороший результат».

Он добавил: «Уик-энд явно складывается для нас сложнее, чем в Спа из-за особенностей трассы и температуры асфальта. Соперники из Mercedes очень сильны как на длинных, так и на коротких сериях. Так что гонка будет непростой».

Желтые флаги из-за разворота Серхио не позволили обоим пилотам Mercedes закончить быстрые попытки. На решетке Льюис Хэмилтон с Джорджем Расселлом будут спереди и сзади от мексиканца.

Дополнительная информация: Люк Смит

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