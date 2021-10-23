Перес объяснил потерю поула начавшимся дождем

Серхио Перес возглавлял протокол после первых попыток в финале квалификации в американском Остине. Однако в решающий момент, когда Максу Ферстаппену с Льюисом Хэмилтоном удалось найти резервы скорости, мексиканец не смог столь же серьезно прибавить – и остался третьим.

По его словам, причиной стал начавшийся дождь. Перес последним проводил свой быстрый круг, потому вместо самых хороших условий, как обычно, ему достались самые скользкие.

«Борьба была очень упорной, – объяснил Серхио после окончания сессии. – Команда отлично поработала, но мой круг получился не самым удачным.

Я неплохо улучшил на первом секторе, но не смог удержать это преимущество. В конце круга дождь уже был слишком сильным. Асфальт в некоторых местах стал мокрым, и в последних поворотах мне не хватило сцепления. Я видел, как превышение графика [предыдущего круга] тает на глазах».

Перес все же проехал на 0,046 быстрее, но этого не хватило для попадания на первый ряд.

Говоря о планах на гонку, мексиканец отметил: «Она будет долгой. Думаю, квалификационные позиции не имеют тут решающего значения. Нам предстоит упорная борьба. Шины будут сильно изнашиваться – посмотрим, как все сложится».