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Перес объяснил, почему так сильно проигрывал Максу на промежуточных шинах

На первом отрезке голландской гонки Серхио терял относительно партнера по Red Bull по несколько секунд на круге. Как

Мэтт Кью
Автор:
Серхио Перес, Red Bull Racing

Когда сразу после старта гонки в Зандфорте пошел дождь, Серхио Перес самым первым поехал на пит-лейн. Это вывело мексиканца в лидеры гонки. Две следующие позиции занимали неопасные Чжоу Гауньюй с Пьером Гасли, тогда как другой пилот Red Bull Макс Ферстаппен из-за просчета в тактике оказался лишь четвертым. 

Разница между напарниками составляла 14,2 секунды, но на следующих кругах Макс отыгрывал у Переса до четырех секунд на круге. Когда пришла пора менять промежуточные шины обратно на слики, Ферстаппен поехал к механикам первым – и смог не просто вернуться в лидеры, но и оказаться почти в четырех секундах впереди Серхио. 

Как объяснил мексиканский гонщик, он осознанно ехал по сырой трассе медленнее, чем мог бы – поскольку предполагал, что такие условия продлятся достаточно долго, так что есть смысл поберечь ресурс шин. 

«Мы ждали дождя. Команда сказала мне, что надвигается новый дождь, – рассказал Перес, отвечая на вопрос Motorsport.com. – На трассе уже была сухая траектория, так что если бы я атаковал, то просто уничтожил бы свою промежуточную резину». 

Однако дождь так и не начался, и следующие полсотни кругов Перес оставался вторым позади Ферстаппена. После этого на автодром обрушился новый ливень, во время которого Серхио улетел с трассы на промежуточной резине и пропустил Фернандо Алонсо.

Вдобавок, гонщика оштрафовали на пять секунд за превышение скорости на пит-лейне, и он потерял даже третье место, которое досталось Пьеру Гасли. 

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Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Перес отметил: «В самом начале промежуточные шины были абсолютно верным выбором, они позволяли ехать быстро, так что спасибо команде [за решение сразу поставить их]. 

К сожалению, наш прогноз оказался ошибочным, а я из-за него не атаковал так, как мог бы. Пожалуй, это позволило бы дольше остаться в лидерах

На первых кругах царил хаос, все постоянно менялось – наш первый пит-стоп был отличным ходом, но вот дальше все складывалось не столь здорово. 

Жаль, что в итоге я упустил даже место на подиуме, так как чувствую, что заслуживал его сегодня». 

Говоря о более позднем втором пит-стопе, когда Ферстаппен вышел вперед, Перес добавил: «Думаю, это один из тех сценариев, когда у команды больше информации, чем у любого из нас. Мы обязательно разберемся, почему было принято именно такое решение. Должна же у него быть какая-то причина».

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