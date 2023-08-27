Перес объяснил, почему так сильно проигрывал Максу на промежуточных шинах
На первом отрезке голландской гонки Серхио терял относительно партнера по Red Bull по несколько секунд на круге. Как
Когда сразу после старта гонки в Зандфорте пошел дождь, Серхио Перес самым первым поехал на пит-лейн. Это вывело мексиканца в лидеры гонки. Две следующие позиции занимали неопасные Чжоу Гауньюй с Пьером Гасли, тогда как другой пилот Red Bull Макс Ферстаппен из-за просчета в тактике оказался лишь четвертым.
Разница между напарниками составляла 14,2 секунды, но на следующих кругах Макс отыгрывал у Переса до четырех секунд на круге. Когда пришла пора менять промежуточные шины обратно на слики, Ферстаппен поехал к механикам первым – и смог не просто вернуться в лидеры, но и оказаться почти в четырех секундах впереди Серхио.
Как объяснил мексиканский гонщик, он осознанно ехал по сырой трассе медленнее, чем мог бы – поскольку предполагал, что такие условия продлятся достаточно долго, так что есть смысл поберечь ресурс шин.
«Мы ждали дождя. Команда сказала мне, что надвигается новый дождь, – рассказал Перес, отвечая на вопрос Motorsport.com. – На трассе уже была сухая траектория, так что если бы я атаковал, то просто уничтожил бы свою промежуточную резину».
Однако дождь так и не начался, и следующие полсотни кругов Перес оставался вторым позади Ферстаппена. После этого на автодром обрушился новый ливень, во время которого Серхио улетел с трассы на промежуточной резине и пропустил Фернандо Алонсо.
Вдобавок, гонщика оштрафовали на пять секунд за превышение скорости на пит-лейне, и он потерял даже третье место, которое досталось Пьеру Гасли.
Серхио Перес, Red Bull RB19, пит-стоп
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Перес отметил: «В самом начале промежуточные шины были абсолютно верным выбором, они позволяли ехать быстро, так что спасибо команде [за решение сразу поставить их].
К сожалению, наш прогноз оказался ошибочным, а я из-за него не атаковал так, как мог бы. Пожалуй, это позволило бы дольше остаться в лидерах
На первых кругах царил хаос, все постоянно менялось – наш первый пит-стоп был отличным ходом, но вот дальше все складывалось не столь здорово.
Жаль, что в итоге я упустил даже место на подиуме, так как чувствую, что заслуживал его сегодня».
Говоря о более позднем втором пит-стопе, когда Ферстаппен вышел вперед, Перес добавил: «Думаю, это один из тех сценариев, когда у команды больше информации, чем у любого из нас. Мы обязательно разберемся, почему было принято именно такое решение. Должна же у него быть какая-то причина».
Льюис: Если бы я стартовал не 13-м, то бился бы с Ферстаппеном
Инфографика: Гран При Нидерландов круг за кругом
Почему RBR провела второй пит-стоп сначала Максу, а потом Пересу? Хорнер ответил
Почему RBR провела второй пит-стоп сначала Максу, а потом Пересу? Хорнер ответил Почему RBR провела второй пит-стоп сначала Максу, а потом Пересу? Хорнер ответил
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов
Гран При Нидерландов: дуэли в квалификациях
Гран При Нидерландов: дуэли в квалификациях Гран При Нидерландов: дуэли в квалификациях
Ферстаппен назвал причиной своего доминирования в Ф1 этап в Баку
Ферстаппен назвал причиной своего доминирования в Ф1 этап в Баку Ферстаппен назвал причиной своего доминирования в Ф1 этап в Баку
Перес усомнился в правоте тактики Red Bull на квалификацию
Перес усомнился в правоте тактики Red Bull на квалификацию Перес усомнился в правоте тактики Red Bull на квалификацию
Стартовая решетка Гран При Нидерландов
Стартовая решетка Гран При Нидерландов Стартовая решетка Гран При Нидерландов
Самое важное:
Лоусон будет выступать за AlphaTauri, пока не выздоровеет Риккардо
Лоусон будет выступать за AlphaTauri, пока не выздоровеет Риккардо Лоусон будет выступать за AlphaTauri, пока не выздоровеет Риккардо
Помните двойной обгон Алонсо на первом круге? Фернандо раскрыл его секрет
Помните двойной обгон Алонсо на первом круге? Фернандо раскрыл его секрет Помните двойной обгон Алонсо на первом круге? Фернандо раскрыл его секрет
Почему RBR провела второй пит-стоп сначала Максу, а потом Пересу? Хорнер ответил
Почему RBR провела второй пит-стоп сначала Максу, а потом Пересу? Хорнер ответил Почему RBR провела второй пит-стоп сначала Максу, а потом Пересу? Хорнер ответил
Фото и видео: авария с десятью переворотами в гонке NASCAR
Фото и видео: авария с десятью переворотами в гонке NASCAR Фото и видео: авария с десятью переворотами в гонке NASCAR
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.