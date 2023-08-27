Перес объяснил, почему так сильно проигрывал Максу на промежуточных шинах

Когда сразу после старта гонки в Зандфорте пошел дождь, Серхио Перес самым первым поехал на пит-лейн. Это вывело мексиканца в лидеры гонки. Две следующие позиции занимали неопасные Чжоу Гауньюй с Пьером Гасли, тогда как другой пилот Red Bull Макс Ферстаппен из-за просчета в тактике оказался лишь четвертым.

Разница между напарниками составляла 14,2 секунды, но на следующих кругах Макс отыгрывал у Переса до четырех секунд на круге. Когда пришла пора менять промежуточные шины обратно на слики, Ферстаппен поехал к механикам первым – и смог не просто вернуться в лидеры, но и оказаться почти в четырех секундах впереди Серхио.

Как объяснил мексиканский гонщик, он осознанно ехал по сырой трассе медленнее, чем мог бы – поскольку предполагал, что такие условия продлятся достаточно долго, так что есть смысл поберечь ресурс шин.

«Мы ждали дождя. Команда сказала мне, что надвигается новый дождь, – рассказал Перес, отвечая на вопрос Motorsport.com. – На трассе уже была сухая траектория, так что если бы я атаковал, то просто уничтожил бы свою промежуточную резину».

Однако дождь так и не начался, и следующие полсотни кругов Перес оставался вторым позади Ферстаппена. После этого на автодром обрушился новый ливень, во время которого Серхио улетел с трассы на промежуточной резине и пропустил Фернандо Алонсо.

Вдобавок, гонщика оштрафовали на пять секунд за превышение скорости на пит-лейне, и он потерял даже третье место, которое досталось Пьеру Гасли.

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Серхио Перес, Red Bull RB19, пит-стоп Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Перес отметил: «В самом начале промежуточные шины были абсолютно верным выбором, они позволяли ехать быстро, так что спасибо команде [за решение сразу поставить их].

К сожалению, наш прогноз оказался ошибочным, а я из-за него не атаковал так, как мог бы. Пожалуй, это позволило бы дольше остаться в лидерах

На первых кругах царил хаос, все постоянно менялось – наш первый пит-стоп был отличным ходом, но вот дальше все складывалось не столь здорово.

Жаль, что в итоге я упустил даже место на подиуме, так как чувствую, что заслуживал его сегодня».

Говоря о более позднем втором пит-стопе, когда Ферстаппен вышел вперед, Перес добавил: «Думаю, это один из тех сценариев, когда у команды больше информации, чем у любого из нас. Мы обязательно разберемся, почему было принято именно такое решение. Должна же у него быть какая-то причина».