Перес объяснил, почему Red Bull уступает Ferrari в Баку

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Серхио Перес стал лучшим в первой тренировке Гран При Азербайджана, но во второй сессии, когда все поехали заметно быстрее, лидерство у него отобрал пилот Ferrari Шарль Леклер. Как признался триумфатор недавней гонки в Монако, его команда выбрала ошибочное направление в работе с настройками, что и привело к такому результату.

«Мы хорошо начали день, но во второй сессии все сложилось совсем не так, как нам бы хотелось, – рассказал Серхио репортерам. – Полагаю, мы ошиблись в том, куда двигаться.

Мы работали, но результата не было, да и с проблемами разобраться не вышло. Впрочем, мы собрали много данных о каждом из составов резины на длинных сериях, так как у нас с Максом были противоположные программы. Это даст базис для анализа. Надеюсь, к квалификации получится собрать все вместе».

Он добавил: «Ferrari смотрится сильно, очень сильно. Прежде всего это касается второго сектора, где много поворотов. Нам надо что-то придумать, чтобы биться с ними завтра».

Дополнительной сложностью в Баку, по словам Переса, станет асфальт, уложенный на городской трассе для гонки. «Он кочковатый, потому на торможениях машину сильно болтает, очень сильно, – объяснил Серхио. – Справиться с этим будет весьма непросто».

Год назад именно в Азербайджане Перес одержал свою первую победу в составе Red Bull.

Дополнительная информация: Филип Клерен