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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Перес объяснил, почему Red Bull уступает Ferrari в Баку

По словам мексиканца, сильнее всего разница между машинами двух топ-команд проявляется на втором секторе трассы, а причиной тому – проcчет Red Bull

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Перес объяснил, почему Red Bull уступает Ferrari в Баку
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Серхио Перес стал лучшим в первой тренировке Гран При Азербайджана, но во второй сессии, когда все поехали заметно быстрее, лидерство у него отобрал пилот Ferrari Шарль Леклер. Как признался триумфатор недавней гонки в Монако, его команда выбрала ошибочное направление в работе с настройками, что и привело к такому результату. 

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«Мы хорошо начали день, но во второй сессии все сложилось совсем не так, как нам бы хотелось, – рассказал Серхио репортерам. – Полагаю, мы ошиблись в том, куда двигаться. 

Мы работали, но результата не было, да и с проблемами разобраться не вышло. Впрочем, мы собрали много данных о каждом из составов резины на длинных сериях, так как у нас с Максом были противоположные программы. Это даст базис для анализа. Надеюсь, к квалификации получится собрать все вместе». 

Он добавил: «Ferrari смотрится сильно, очень сильно. Прежде всего это касается второго сектора, где много поворотов. Нам надо что-то придумать, чтобы биться с ними завтра».

Дополнительной сложностью в Баку, по словам Переса, станет асфальт, уложенный на городской трассе для гонки. «Он кочковатый, потому на торможениях машину сильно болтает, очень сильно, – объяснил Серхио. – Справиться с этим будет весьма непросто».

Год назад именно в Азербайджане Перес одержал свою первую победу в составе Red Bull. 

Дополнительная информация: Филип Клерен

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