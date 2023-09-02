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Перес объяснил, почему его не расстроила «квалификация вслепую»

По словам мексиканца, в субботу не него обрушилось такое количество неприятностей, что пятый результат с таких условиях выглядит далеко не самым плохим

Адам Купер
Автор:
Серхио Перес, Red Bull RB19

После того, как Серхио Перес улетел в барьер на финальных минутах второй пятничной тренировке в Монце, он уверял, что «времени мы потеряли совсем немного. Так, несколько кругов в самом конце, ничего особенно важного».

Но наутро оказалось, что беда не приходит одна. Перес потерял большую часть субботней сессии из-за утечки масла и необходимости заменить силовую установку (на RB19 Серхио вернули одну из старых, так что штраф ему не грозит).

Потому после квалификации, где он остался только пятым в четырех десятых позади Макса Ферстапена на такой же машине, мексиканец объяснил, что все могло быть куда хуже. 

Отвечая на вопрос, может ли он быть доволен своим результатом, пилот заметил: «Вполне, учитывая все обстоятельства. Я пропустил финальную тренировку и вообще не поездил сегодня на свежих шинах. Так что мы начинали квалификацию фактически вслепую. День сложился далеко не лучшим образом, но тут уж ничего не изменить.  

Учитывая, сколь малы здесь отрывы, наша подготовка оказалась вовсе не идеальной. Вчера темп был хорошим, но сегодня я не показал того, на что мы способны».

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Фото: Red Bull Content Pool

Гонщик добавил: «Такие вещи случаются. Но мы просто не успели отыскать с утра верные настройки. Да еще и мотор потребовалось заменить – все это немного чересчур. 

Я впервые выехал на трассу на мягких шинах только в финале квалификации, так что был на шаг позади всех. А на этой трассе подобное особенно сложно…»

При этом Серхио заверил, что в гонке намерен прорываться наверх – и не считает героев квалификации из Ferrari достаточно серьезными соперниками : «Пока мы не увидели у них сравнимого [с Red Bull] темпа на длинной дистанции. Впрочем, давайте дождемся воскресенья. Гонка обещает быть долгой».

В сезоне-2022 Перес стартовал в Монце 13-м после штрафа за замену мотора и завершил дистанцию на шестой позиции.  

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