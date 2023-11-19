Перес объяснил, что помешало ему удержать второе место в Лас-Вегасе

Серхио Перес слабо выступил в квалификации Гран При Лас-Вегаса, а начало гонки еще больше усложнило его ситуацию: уворачиваясь от закрутившейся в первом повороте машины Фернандо Алонсо, гонщик Red Bull повредил переднее антикрыло.

Однако выезд машины безопасности позволил мексиканцу заменить его без потери времени, а на середине гонки ему удалось провести в режиме нейтрализации и второй пит-стоп.

В сочетании с хорошим темпом это вывело Переса на второе место, а затем он три круга лидировал в Гран При. Однако затем Серхио потеснил собственный напарник Макс Ферстаппен, а на последнем круге Леклеру также удалось выйти вперед.

«Все начиналось очень сложно, – признался Перес в интервью после финиша. – Повреждения оказались серьезными, крыло было сломано. Так что я оказался по сути самым последним. Но затем мне удавалось отыгрывать позицию за позицией, дела понемногу пошли на лад.

На первом отрезке у нас была хорошая скорость, что позволило вернуться в борьбу. А вторая машина безопасности окончательно выправила мою гонку».

Говоря о том, что не позволило ему в итоге переиграть Леклера и принести Red Bull первый с Майами дубль, Серхио отметил: «Я обогнал Шарля, но не смог оторваться. Дело в том, что крылья на моей машине были развернуты чуть больше. Из-за этого я уступал в скорости на прямых и не смог создать отрыв. Это похоже на Баку, где лидеру всегда немного сложнее.

Потом Макс догнал нас и обогнал обоих. Также сложностью стали порывы ветра, я несколько раз блокировал колеса на торможении. К счастью, далось удержаться на трассе.

Я ожидал, что Шарль попробует что-то сделать: он уступал 0,7 секунды, но в зоне торможения [перед 14-м поворотом на последнем круге] оказался гораздо ближе…

Могу лишь поздравить их с Максом».

После девятого подиума в нынешнем сезоне Перес гарантировал себе звание вице-чемпиона мира, которое стало высшим достижением в карьере гонщика.

Дополнительная информация: Олег Карпов