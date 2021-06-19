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Формула 1 / Гран При Франции Новости

Перес объяснил четвертое место собственными ошибками

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Чеко не проехал идеального круга в решающем сегменте

Перес объяснил четвертое место собственными ошибками

Серхио Перес стал четвертым в квалификации Гран При Франции, уступив своему партнеру по Red Bull Максу Ферстаппену почти полсекунды. 

Мексиканец объяснил свой результат ошибками в третьем сегменте, отметив, что без них наверняка попал бы в двойку лидеров.

«Всю квалификацию я показывал хороший темп, – сказал Перес. – И прогрессировал. Перед третьим сегментом чувствовал себя комфортно. Но ни один из кругов [в третьем сегменте] собрать не смог.

На первом круге у меня была потеря мощности на выходе из девятого поворота. А на втором круге я ошибся в 12-м повороте. Я не собрал идеальный круг и немного за это поплатился. 

Думаю, я точно мог попасть на первый ряд. Но завтра будет долгий день, а я все еще на хорошей позиции, так что в гонке буду сражаться». 

Перес добавил, что проводя в Red Bull седьмой Гран При продолжает изучать машину:

«Эта команда сильно отличается от тех, к которым я привык. Я учусь каждый раз, как сажусь за руль. И моя работа при пустом баке стала лучше. Но пока моя сильнейшая сторона – гоночный темп, так что завтра я намерен выступить сильно. Должен побороться за подиум». 

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