Перес обвинил шины в поражении от Ферстаппена
Мексиканский пилот Red Bull рассказал, что не смог победить во Флориде из-за слишком быстрого износа комплекта Medium
Серхио Перес стартовал в Майами с поула, но так и не смог ничего противопоставить своему напарнику Максу Ферстаппену. Тот оказался сильнее и в тактике, и в работе с шинами, и в прямой борьбе на трассе. По сути, победой на городской трассе у стадиона Hard Rock Макс снял все вопросы о борьбе Переса за титул.
«Я очень устал, – сказал Серхио после завершения дистанции на втором месте. – Думаю, мой первый отрезок получился очень плохим, шины быстро стали зерниться, и это сказалось на темпе. Это очень осложнило нам гонку, так как разница между составами оказалась не слишком велика (Ферстаппен начинал борьбу на Hard – прим.ред.).
Да и Макс был сегодня особенно силен, так что заслужил результат».
На вопрос, мог ли он выступить лучше, Серхио ответил: «Шины Medium работали очень скверно. Они повлияли на наш темп, а Макс, признаю откровенно, ехал на Hard просто невероятно.
Думаю, мне стоит проанализировать, что сегодня пошло не так, потому что скорости просто не было».
Отставание Переса в общем зачете после пяти этапов выросло с шести до 14 очков.
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
Что мировые СМИ написали о Гран При Майами
Что мировые СМИ написали о Гран При Майами Что мировые СМИ написали о Гран При Майами
Хорнер: Ферстаппен побил бы Переса и на одинаковой тактике
Хорнер: Ферстаппен побил бы Переса и на одинаковой тактике Хорнер: Ферстаппен побил бы Переса и на одинаковой тактике
Фото перед стартом: Марко и Перес
Фото перед стартом: Марко и Перес Фото перед стартом: Марко и Перес
Анализ: по силам ли Ферстаппену обогнать Переса в Майами?
Анализ: по силам ли Ферстаппену обогнать Переса в Майами? Анализ: по силам ли Ферстаппену обогнать Переса в Майами?
Гран При Майами: дуэли в квалификациях
Гран При Майами: дуэли в квалификациях Гран При Майами: дуэли в квалификациях
Ферстаппен рассказал, каким рассчитывает финишировать в гонке
Ферстаппен рассказал, каким рассчитывает финишировать в гонке Ферстаппен рассказал, каким рассчитывает финишировать в гонке
Самое важное:
Что мировые СМИ написали о Гран При Майами
Что мировые СМИ написали о Гран При Майами Что мировые СМИ написали о Гран При Майами
Мнение: почему Ferrari не смогла продемонстрировать прогресс в Майами
Мнение: почему Ferrari не смогла продемонстрировать прогресс в Майами Мнение: почему Ferrari не смогла продемонстрировать прогресс в Майами
«Быстрее всех, но не чувствует пределов». Брандл объяснил аварии Леклера
«Быстрее всех, но не чувствует пределов». Брандл объяснил аварии Леклера «Быстрее всех, но не чувствует пределов». Брандл объяснил аварии Леклера
Марко увидел в сокращении зон DRS теорию заговора
Марко увидел в сокращении зон DRS теорию заговора Марко увидел в сокращении зон DRS теорию заговора
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.