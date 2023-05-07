Перес обвинил шины в поражении от Ферстаппена

Серхио Перес стартовал в Майами с поула, но так и не смог ничего противопоставить своему напарнику Максу Ферстаппену. Тот оказался сильнее и в тактике, и в работе с шинами, и в прямой борьбе на трассе. По сути, победой на городской трассе у стадиона Hard Rock Макс снял все вопросы о борьбе Переса за титул.

«Я очень устал, – сказал Серхио после завершения дистанции на втором месте. – Думаю, мой первый отрезок получился очень плохим, шины быстро стали зерниться, и это сказалось на темпе. Это очень осложнило нам гонку, так как разница между составами оказалась не слишком велика (Ферстаппен начинал борьбу на Hard – прим.ред.).

Да и Макс был сегодня особенно силен, так что заслужил результат».

На вопрос, мог ли он выступить лучше, Серхио ответил: «Шины Medium работали очень скверно. Они повлияли на наш темп, а Макс, признаю откровенно, ехал на Hard просто невероятно.

Думаю, мне стоит проанализировать, что сегодня пошло не так, потому что скорости просто не было».

Отставание Переса в общем зачете после пяти этапов выросло с шести до 14 очков.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл