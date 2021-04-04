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Формула 1 / Новость

Перес обвинил политику в увольнении из McLaren

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Чеко не считает, что провалился в топ-команде по скорости

Перес обвинил политику в увольнении из McLaren

В сезоне-2021 Серхио Перес получил возможность выступить за топ-команду после многих сезонов в середине пелотона. Однако еще за восемь лет до перехода в Red Bull мексиканец имел первый подобный шанс, оказавшись в McLaren.

Тот сезон команда из Уокинга провела не лучшим образом, не завоевав ни одного подиума. Сам Перес набрал в полтора раза меньше очков, чем его напарник Дженсон Баттон, а также вызвал его недовольство чрезмерно агрессивной ездой. В конце года мексиканец покинул McLaren, но до сих пор считает, что дело было не в скорости.

«В тот год в команде было много политики, потому что в плане пилотажа все было не так уж плохо, – сказал Перес. – Я пришел в команду с весьма малым опытом в сравнении с Дженсоном Баттоном. Это была его команда, он был чемпионом мира.

Я превосходил его по темпу в квалификации, так что было видно, что скорость у меня есть. Но были другие моменты, из которых я извлек уроки. Думаю, теперь я более цельный и разносторонний пилот. Если у меня и сейчас не получится, то не получится никогда».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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