Перес обвинил Норриса в отставании от топ-3

Серхио Перес стал четвертым на Гран При Португалии, при этом мексиканец сильно отстал от тройки лидеров – он уступил шесть секунд Валттери Боттасу при том, что тот провел дополнительный пит-стоп перед финишем.

По мнению мексиканца, он не удержался за первой тройкой из-за нечестного обгона со стороны Ландо Норриса в начале гонки.

«Все началось со старта, на моей стороне решетки было плохое сцепление, – сказал Перес. – У меня сразу возникла пробуксовка и я уступил позицию Сайнсу. После рестарту я ее отыграл, но в пятом повороте пропустил Норриса. Я смотрел в зеркала и, по-моему, Ландо полностью выехал за границы трассы.

Поэтому я и не оборонялся до конца, так как думал, что ему придется вернуть мне место. Видимо, я ошибся. Мне потребовалось пару кругов, чтобы обогнать его обратно, и за это время я отстал от лидеров. К этому моменту я выбыл из борьбы».

При этом Перес отметил, что все еще не адаптировался к машине: «Я еще далек от этого. Это длительный процесс. Надеюсь, скоро я его завершу».