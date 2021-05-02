Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Райкконен признал свою вину в столкновении с напарником Следующая / Шины Medium стали камнем преткновения для пилотов Ferrari
Формула 1 / Гран При Португалии Новости

Перес обвинил Норриса в отставании от топ-3

Автор:
, редактор

По мнению Чеко, Ландо совершил нечестный обгон

Перес обвинил Норриса в отставании от топ-3

Серхио Перес стал четвертым на Гран При Португалии, при этом мексиканец сильно отстал от тройки лидеров – он уступил шесть секунд Валттери Боттасу при том, что тот провел дополнительный пит-стоп перед финишем. 

По мнению мексиканца, он не удержался за первой тройкой из-за нечестного обгона со стороны Ландо Норриса в начале гонки.

«Все началось со старта, на моей стороне решетки было плохое сцепление, – сказал Перес. – У меня сразу возникла пробуксовка и я уступил позицию Сайнсу. После рестарту я ее отыграл, но в пятом повороте пропустил Норриса. Я смотрел в зеркала и, по-моему, Ландо полностью выехал за границы трассы.

Поэтому я и не оборонялся до конца, так как думал, что ему придется вернуть мне место. Видимо, я ошибся. Мне потребовалось пару кругов, чтобы обогнать его обратно, и за это время я отстал от лидеров. К этому моменту я выбыл из борьбы».

При этом Перес отметил, что все еще не адаптировался к машине: «Я еще далек от этого. Это длительный процесс. Надеюсь, скоро я его завершу».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Райкконен признал свою вину в столкновении с напарником

Предыдущая новость

Райкконен признал свою вину в столкновении с напарником

Следующая новость

Шины Medium стали камнем преткновения для пилотов Ferrari

Шины Medium стали камнем преткновения для пилотов Ferrari
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Пилоты Серхио Перес
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Гран При Португалии: пять быстрых выводов

2
Формула 1

Новые жалобы на Мазепина: Латифи назвал Никиту «идиотом», тот ответил без агрессии

23ч
3
Формула 1

Марко: Red Bull потеряла победу, поул и лучший круг из-за границ трассы

46мин
4
Формула 1

Перес обвинил Норриса в отставании от топ-3

22мин
5
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Португалии

Самое важное:
Шины Medium стали камнем преткновения для пилотов Ferrari
Формула 1

Шины Medium стали камнем преткновения для пилотов Ferrari

9мин
Перес обвинил Норриса в отставании от топ-3
Формула 1

Перес обвинил Норриса в отставании от топ-3

22мин
Райкконен признал свою вину в столкновении с напарником
Формула 1

Райкконен признал свою вину в столкновении с напарником

24мин
Вольф рассказал о проблемах с мотором на машине Боттаса
Формула 1

Вольф рассказал о проблемах с мотором на машине Боттаса

44мин
Марко: Red Bull потеряла победу, поул и лучший круг из-за границ трассы
Формула 1

Марко: Red Bull потеряла победу, поул и лучший круг из-за границ трассы

46мин
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Алонсо: Я мог стать пятым Гран При Португалии
Формула 1

Алонсо: Я мог стать пятым

Марко: Red Bull потеряла победу, поул и лучший круг из-за границ трассы Гран При Португалии
Формула 1

Марко: Red Bull потеряла победу, поул и лучший круг из-за границ трассы

Ферстаппен объяснил поражение от Хэмилтона Гран При Португалии
Формула 1

Ферстаппен объяснил поражение от Хэмилтона

Больше от
Серхио Перес
Перес: Сегодня у меня не было уверенности в машине Гран При Португалии
Формула 1

Перес: Сегодня у меня не было уверенности в машине

Перес пожаловался на проблемы с прогревом шин Гран При Португалии
Формула 1

Перес пожаловался на проблемы с прогревом шин

Гоночный темп в Португалии: Леклер быстрее всех, Боттас и Перес быстрее напарников Гран При Португалии
Формула 1

Гоночный темп в Португалии: Леклер быстрее всех, Боттас и Перес быстрее напарников

Больше от
Red Bull Racing
Анализ: Mercedes и Red Bull оставили на гонку разные шины. Кто сделал верный выбор? Гран При Португалии
Формула 1

Анализ: Mercedes и Red Bull оставили на гонку разные шины. Кто сделал верный выбор?

Ферстаппен объяснил третье место в квалификации Гран При Португалии
Формула 1

Ферстаппен объяснил третье место в квалификации

Гран При Португалии: дуэли в квалификациях Гран При Португалии
Формула 1

Гран При Португалии: дуэли в квалификациях

Самое читаемое Сегодня

Гран При Португалии: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При Португалии: пять быстрых выводов

Новые жалобы на Мазепина: Латифи назвал Никиту «идиотом», тот ответил без агрессии
Формула 1 Формула 1

Новые жалобы на Мазепина: Латифи назвал Никиту «идиотом», тот ответил без агрессии

Марко: Red Bull потеряла победу, поул и лучший круг из-за границ трассы
Формула 1 Формула 1

Марко: Red Bull потеряла победу, поул и лучший круг из-за границ трассы

Перес обвинил Норриса в отставании от топ-3
Формула 1 Формула 1

Перес обвинил Норриса в отставании от топ-3

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Португалии
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Португалии

Хэмилтон рассказал, как подловил Ферстаппена на ошибке
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон рассказал, как подловил Ферстаппена на ошибке

Ферстаппен объяснил поражение от Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен объяснил поражение от Хэмилтона

Хэмилтон обогнал Ферстаппена и Боттаса на пути к победе в Портимане
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон обогнал Ферстаппена и Боттаса на пути к победе в Портимане

Самое важное:

Алонсо: Я мог стать пятым
Формула 1 Формула 1

Алонсо: Я мог стать пятым

Шины Medium стали камнем преткновения для пилотов Ferrari
Формула 1 Формула 1

Шины Medium стали камнем преткновения для пилотов Ferrari

Перес обвинил Норриса в отставании от топ-3
Формула 1 Формула 1

Перес обвинил Норриса в отставании от топ-3

Райкконен признал свою вину в столкновении с напарником
Формула 1 Формула 1

Райкконен признал свою вину в столкновении с напарником

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.