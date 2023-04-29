Перес обогнал Леклера и выиграл спринт в Баку

Спринт на бакинских улицах не оправдал ожиданий тех, кто ожидал невероятного триллера с множеством разбитых вдребезги машин. Нейтрализация потребовалась лишь в самом начале, когда задел барьер и остался на трех колесах Юки Цунода.

Большую часть дистанции пилоты провели в гоночном режиме – и сильнейшим стал Серхио Перес. Мексиканец стартовал вторым, и как только на седьмом круге участникам спринта разрешили использовать DRS, он задействовал эту систему на главной прямой и легко оставил позади лидировавшего с поула Шарля Леклера.

«Завтра повторим», – сказал мексиканец команде по радио после финиша с преимуществом в 4,4 секунды. Это его первая за карьеру победа в спринте.

После старта: впереди Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Серхио Перес, Red Bull RB19, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Леклер, в свою очередь, пробовал держаться за соперником, но на последних кругах его резина Medium стала понемногу сдавать, так что Шарль остался вторым – этот его первый призовой финиш в сезоне.

Впрочем, и занимающий третье место Макс Ферстаппен в этот раз не смог угнаться за Ferrari. В дебюте голландец после упорной борьбы, которая продолжалась несколько поворотов и принесла несколько контактов, пропустил Джорджа Расселла – но смог вернуться на третье место по ходу единственного за всю гонку рестарта с хода.

Повреждения днища не оставили лидеру сезона шансов навязать борьбу Леклеру, и Макс так и финишировал третьим.

На том же рестарте произошел и еще один обгон: чуть позади Льюис Хэмилтон попробовал опередить в первом повороте занимающего пятую позицию Карлоса Сайнса, но в итоге только потерял темп и сам пропустил на шестое место Фернандо Алонсо.

Последнее очко за восьмое место досталось еще одному гонщику Aston Martin Лэнсу Строллу, который после не самого удачного старта смог опередить на дистанции Ландо Норриса и Алекса Элбона.

Норрис оказался единственным из лидеров, кто попробовал проехать гонку на шинах Soft – но вынужден был провести пит-стоп из-за падения темпа и откатился назад.

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Результаты спринта Гран При Азербайджана (17 кругов)