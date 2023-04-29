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Перес обогнал Леклера и выиграл спринт в Баку

Эффективность DRS на машине Red Bull позволила команде продолжить беспроигрышную серию. Макс Ферстаппен завершил субботнюю гонку третьим

Александр Кабановский
Автор:
Перес обогнал Леклера и выиграл спринт в Баку

Спринт на бакинских улицах не оправдал ожиданий тех, кто ожидал невероятного триллера с множеством разбитых вдребезги машин. Нейтрализация потребовалась лишь в самом начале, когда задел барьер и остался на трех колесах Юки Цунода. 

Большую часть дистанции пилоты провели в гоночном режиме – и сильнейшим стал Серхио Перес. Мексиканец стартовал вторым, и как только на седьмом круге участникам спринта разрешили использовать DRS, он задействовал эту систему на главной прямой и легко оставил позади лидировавшего с поула Шарля Леклера. 

«Завтра повторим», – сказал мексиканец команде по радио после финиша с преимуществом в 4,4 секунды. Это его первая за карьеру победа в спринте.

После старта: впереди Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Серхио Перес, Red Bull RB19, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

После старта: впереди Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Серхио Перес, Red Bull RB19, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Леклер, в свою очередь, пробовал держаться за соперником, но на последних кругах его резина Medium стала понемногу сдавать, так что Шарль остался вторым – этот его первый призовой финиш в сезоне. 

Впрочем, и занимающий третье место Макс Ферстаппен в этот раз не смог угнаться за Ferrari. В дебюте голландец после упорной борьбы, которая продолжалась несколько поворотов и принесла несколько контактов, пропустил Джорджа Расселла – но смог вернуться на третье место по ходу единственного за всю гонку рестарта с хода.

Повреждения днища не оставили лидеру сезона шансов навязать борьбу Леклеру, и Макс так и финишировал третьим.

На том же рестарте произошел и еще один обгон: чуть позади Льюис Хэмилтон попробовал опередить в первом повороте занимающего пятую позицию Карлоса Сайнса, но в итоге только потерял темп и сам пропустил на шестое место Фернандо Алонсо.

Последнее очко за восьмое место досталось еще одному гонщику Aston Martin Лэнсу Строллу, который после не самого удачного старта смог опередить на дистанции Ландо Норриса и Алекса Элбона. 

Норрис оказался единственным из лидеров, кто попробовал проехать гонку на шинах Soft – но вынужден был провести пит-стоп из-за падения темпа и откатился назад.

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Результаты спринта Гран При Азербайджана (17 кругов)

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 33'17.667  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 33'22.130 4.463
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 33'22.732 5.065
4 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 33'26.199 8.532
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 33'28.055 10.388
6 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 33'29.280 11.613
7 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 33'34.170 16.503
8 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 33'36.084 18.417
9 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 33'39.424 21.757
10 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 33'40.518 22.851
11 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 33'45.657 27.990
12 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 33'52.269 34.602
13 France Пьер Гасли Alpine Renault 33'54.585 36.918
14 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 33'59.293 41.626
15 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 34'06.254 48.587
16 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 34'07.584 49.917
17 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 34'08.771 51.104
18 France Эстебан Окон Alpine Renault 34'18.288 1'00.621
  Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 9'17.244 15 Laps
  United States Логан Сарджент Williams Mercedes    
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