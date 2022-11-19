Перес обогнал Ферстаппена в финальной тренировке 2022 года
Гонщики Red Bull стали быстрейшими в субботней сессии, опередив соперников из Mercedes и Ландо Норриса. Льюис Хэмилтон создал себе проблемы
Размеренное течение тренировки в Абу-Даби пришлось прервать красными флагами, когда от машины Пьера Гасли в результате прокола отлетел элемент, закрывающий сверху правое переднее колесо. Гонщику удалось вернуться в боксы и вскоре продолжить работу – а вот Льюису Хэмилтону этот эпизод может стоит потери стартовых позиций.
В тот момент, когда информационные панели уже загорелись красным, семикратный чемпион, который был на быстром круге, обогнал на перед пятым поворотом Ландо Норриса с Кевином Магнуссеном. Гонщика уже вызвали к судьям для разбора эпизода.
Обновление: Судьи FIA простили Хэмилтону обгон под красными флагами
Льюис Хэмилтон, Mercedes
Фото: Эрик Юниус
По скорости же в этот раз лучшим стал Серхио Перес. Мексиканец был быстр на двух длинных прямых до шестого поворота и показал время 1:24.982. Другой пилот Red Bull Макс Ферстапен сделал ставку на медленный третий сектор, где отыграл время, но в итоге все же отстал на 0,152 секунды.
В Mercedes гонщики тоже работали в разной конфигурации – у Хэмилтона аэродинамическая загрузка была выше, чем у Джорджа Расселла (хотя обычно британцы делали прямо противоположный выбор). Семикратный чемпион проехал на 0,173 с быстрее и стал третьим
Шарль Леклер жаловался на быстрый из нос шин и странные вибрации, в итоге его результат остался только шестым – лидер Ferrari уступил не только соперникам из других топ-команд, но отстал на несколько сотых и от Ландо Норриса из McLaren.
Карлос Сайнс замкнул плотную группу лидеров (первая семерка уместилась в шесть с небольшим десятых), опередив Даниэля Риккардо.
Австралиец, для которого этот Гран При может стать последним в карьере, в свою очередь выиграл у показавшего 20-й результат Николя Латифи всего 0,7 секунды – это обещает очень интересную борьбу в сегодняшней квалификации, которая стартует в 17:00 Мск.
Результаты третьей тренировки Гран При Абу-Даби
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|15
|1'24.982
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|15
|1'25.134
|0.152
|3
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|20
|1'25.222
|0.240
|4
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|15
|1'25.395
|0.413
|5
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|16
|1'25.518
|0.536
|6
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|24
|1'25.571
|0.589
|7
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|23
|1'25.605
|0.623
|8
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|18
|1'25.950
|0.968
|9
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|13
|1'26.012
|1.030
|10
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|16
|1'26.051
|1.069
|11
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|17
|1'26.073
|1.091
|12
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|18
|1'26.076
|1.094
|13
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|19
|1'26.170
|1.188
|14
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|17
|1'26.189
|1.207
|15
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|12
|1'26.239
|1.257
|16
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|20
|1'26.298
|1.316
|17
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|21
|1'26.356
|1.374
|18
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|19
|1'26.473
|1.491
|19
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|17
|1'26.482
|1.500
|20
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|14
|1'26.646
|1.664
|Полные результаты
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