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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Отчет о тренировке

Перес обогнал Ферстаппена в финальной тренировке 2022 года

Гонщики Red Bull стали быстрейшими в субботней сессии, опередив соперников из Mercedes и Ландо Норриса. Льюис Хэмилтон создал себе проблемы

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Перес обогнал Ферстаппена в финальной тренировке 2022 года
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Размеренное течение тренировки в Абу-Даби пришлось прервать красными флагами, когда от машины Пьера Гасли в результате прокола отлетел элемент, закрывающий сверху правое переднее колесо. Гонщику удалось вернуться в боксы и вскоре продолжить работу – а вот Льюису Хэмилтону этот эпизод может стоит потери стартовых позиций. 

В тот момент, когда информационные панели уже загорелись красным, семикратный чемпион, который был на быстром круге, обогнал на перед пятым поворотом Ландо Норриса с Кевином Магнуссеном. Гонщика уже вызвали к судьям для разбора эпизода. 

Обновление: Судьи FIA простили Хэмилтону обгон под красными флагами

Льюис Хэмилтон, Mercedes

Льюис Хэмилтон, Mercedes

Фото: Эрик Юниус

По скорости же в этот раз лучшим стал Серхио Перес. Мексиканец был быстр на двух длинных прямых до шестого поворота и показал время 1:24.982. Другой пилот Red Bull Макс Ферстапен сделал ставку на медленный третий сектор, где отыграл время, но в итоге все же отстал на 0,152 секунды. 

В Mercedes гонщики тоже работали в разной конфигурации – у Хэмилтона аэродинамическая загрузка была выше, чем у Джорджа Расселла (хотя обычно британцы делали прямо противоположный выбор). Семикратный чемпион проехал на 0,173 с быстрее и стал третьим

Шарль Леклер жаловался на быстрый из нос шин и странные вибрации, в итоге его результат остался только шестым – лидер Ferrari уступил не только соперникам из других топ-команд, но отстал на несколько сотых и от Ландо Норриса из McLaren.

Карлос Сайнс замкнул плотную группу лидеров (первая семерка уместилась в шесть с небольшим десятых), опередив Даниэля Риккардо.

Австралиец, для которого этот Гран При может стать последним в карьере, в свою очередь выиграл у показавшего 20-й результат Николя Латифи всего 0,7 секунды – это обещает очень интересную борьбу в сегодняшней квалификации, которая стартует в 17:00 Мск. 

Результаты третьей тренировки Гран При Абу-Даби

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 15 1'24.982  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 15 1'25.134 0.152
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 20 1'25.222 0.240
4 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 15 1'25.395 0.413
5 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 16 1'25.518 0.536
6 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 24 1'25.571 0.589
7 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 23 1'25.605 0.623
8 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 18 1'25.950 0.968
9 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 13 1'26.012 1.030
10 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 16 1'26.051 1.069
11 France Эстебан Окон Alpine Renault 17 1'26.073 1.091
12 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 18 1'26.076 1.094
13 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 19 1'26.170 1.188
14 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 17 1'26.189 1.207
15 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 12 1'26.239 1.257
16 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 20 1'26.298 1.316
17 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 21 1'26.356 1.374
18 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 19 1'26.473 1.491
19 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 17 1'26.482 1.500
20 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 14 1'26.646 1.664
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