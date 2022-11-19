Перес обогнал Ферстаппена в финальной тренировке 2022 года

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Размеренное течение тренировки в Абу-Даби пришлось прервать красными флагами, когда от машины Пьера Гасли в результате прокола отлетел элемент, закрывающий сверху правое переднее колесо. Гонщику удалось вернуться в боксы и вскоре продолжить работу – а вот Льюису Хэмилтону этот эпизод может стоит потери стартовых позиций.

В тот момент, когда информационные панели уже загорелись красным, семикратный чемпион, который был на быстром круге, обогнал на перед пятым поворотом Ландо Норриса с Кевином Магнуссеном. Гонщика уже вызвали к судьям для разбора эпизода.

Обновление: Судьи FIA простили Хэмилтону обгон под красными флагами

Льюис Хэмилтон, Mercedes Фото: Эрик Юниус

По скорости же в этот раз лучшим стал Серхио Перес. Мексиканец был быстр на двух длинных прямых до шестого поворота и показал время 1:24.982. Другой пилот Red Bull Макс Ферстапен сделал ставку на медленный третий сектор, где отыграл время, но в итоге все же отстал на 0,152 секунды.

В Mercedes гонщики тоже работали в разной конфигурации – у Хэмилтона аэродинамическая загрузка была выше, чем у Джорджа Расселла (хотя обычно британцы делали прямо противоположный выбор). Семикратный чемпион проехал на 0,173 с быстрее и стал третьим

Шарль Леклер жаловался на быстрый из нос шин и странные вибрации, в итоге его результат остался только шестым – лидер Ferrari уступил не только соперникам из других топ-команд, но отстал на несколько сотых и от Ландо Норриса из McLaren.

Карлос Сайнс замкнул плотную группу лидеров (первая семерка уместилась в шесть с небольшим десятых), опередив Даниэля Риккардо.

Австралиец, для которого этот Гран При может стать последним в карьере, в свою очередь выиграл у показавшего 20-й результат Николя Латифи всего 0,7 секунды – это обещает очень интересную борьбу в сегодняшней квалификации, которая стартует в 17:00 Мск.

Результаты третьей тренировки Гран При Абу-Даби