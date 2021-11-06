Перес обогнал Ферстаппена и Хэмилтона в субботу утром
Мексиканец возглавил протокол финальной тренировки домашнего Гран При, Red Bull на шесть десятых быстрее Mercedes
Часовая сессия началась на очень пыльной трассе, к тому же залитой маслом после заездов гонок поддержки. Однако вскоре скорости выросли – на последних минутах, когда гонщики тренировали квалификационные попытки и одновременно боролись с трафиком, Серхио Перес порадовал трибуны кругом за 1:17.024 на самых мягких шинах Soft.
Его партнер по Red Bull, лидер сезона Макс Ферстаппен, тоже превзошел пятничное время, но остался в двух десятых позади. Стоит отметить, что голландец потерял какое-то время из-за того, что механики работали с его машиной в гараже. В итоге за час он проехал всего 12 кругов.
Третьим и четвертым тренировку завершили пилоты Mercedes, но Льюис Хэмилтон проиграл больше шести десятых, а Валттери Боттас – почти семь.
При этом анализ лучших секторов показывает, что Перес и Ферстаппен практически равны по скорости, а Льюис в двух десятых за ними.
Последующие отрывы были уже куда меньше – в одну секунду уложились 12 гонщиков. «Лучшим из остальных» стал пилот Ferrari Карлос Сайнс, который уже пять раз выступал в Мехико, но не заработал тут ни единого очка. Юки Цунода стал шестым, опередив Даниэля Риккардо из McLaren и своего партнера по AlphaTauri Пьера Гасли.
Кроме того, японец опередил в этой сессии всех соперников по пройденной дистанции, совершив 25 кругов.
Почти все гонщики ездили в субботу утром исключительно на мягких сликах Soft. Лишь Гасли, Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо провели по одной сессии на более жестких Medium.
Шарль Леклер не смог избежать разворота, потеряв контроль над машиной после выезда далеко на поребрик в третьем повороте.
Ландо Норрис срезал первый поворот, после чего пожаловался на проблемы с тормозами – по скорости британец из McLaren остался десятым.
Никита Мазепин показал 20-ю скорость в 1,2 секундах от своего партнера по Haas Мика Шумахера.
Результаты третьей тренировки Гран При Мексики
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|15
|1'17.024
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|12
|1'17.217
|0.193
|3
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|14
|1'17.675
|0.651
|4
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|17
|1'17.708
|0.684
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|20
|1'18.029
|1.005
|6
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|25
|1'18.037
|1.013
|7
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|15
|1'18.121
|1.097
|8
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|18
|1'18.202
|1.178
|9
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|20
|1'18.213
|1.189
|10
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|16
|1'18.312
|1.288
|11
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|20
|1'18.352
|1.328
|12
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|22
|1'18.531
|1.507
|13
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|19
|1'18.556
|1.532
|14
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|17
|1'18.614
|1.590
|15
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|15
|1'18.847
|1.823
|16
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|17
|1'18.999
|1.975
|17
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|19
|1'19.211
|2.187
|18
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|14
|1'19.238
|2.214
|19
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|12
|1'19.313
|2.289
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|Ferrari
|15
|1'20.479
|3.455
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