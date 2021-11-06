Перес обогнал Ферстаппена и Хэмилтона в субботу утром

Часовая сессия началась на очень пыльной трассе, к тому же залитой маслом после заездов гонок поддержки. Однако вскоре скорости выросли – на последних минутах, когда гонщики тренировали квалификационные попытки и одновременно боролись с трафиком, Серхио Перес порадовал трибуны кругом за 1:17.024 на самых мягких шинах Soft.

Его партнер по Red Bull, лидер сезона Макс Ферстаппен, тоже превзошел пятничное время, но остался в двух десятых позади. Стоит отметить, что голландец потерял какое-то время из-за того, что механики работали с его машиной в гараже. В итоге за час он проехал всего 12 кругов.

Третьим и четвертым тренировку завершили пилоты Mercedes, но Льюис Хэмилтон проиграл больше шести десятых, а Валттери Боттас – почти семь.

При этом анализ лучших секторов показывает, что Перес и Ферстаппен практически равны по скорости, а Льюис в двух десятых за ними.

Последующие отрывы были уже куда меньше – в одну секунду уложились 12 гонщиков. «Лучшим из остальных» стал пилот Ferrari Карлос Сайнс, который уже пять раз выступал в Мехико, но не заработал тут ни единого очка. Юки Цунода стал шестым, опередив Даниэля Риккардо из McLaren и своего партнера по AlphaTauri Пьера Гасли.

Кроме того, японец опередил в этой сессии всех соперников по пройденной дистанции, совершив 25 кругов.

Почти все гонщики ездили в субботу утром исключительно на мягких сликах Soft. Лишь Гасли, Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо провели по одной сессии на более жестких Medium.

Шарль Леклер не смог избежать разворота, потеряв контроль над машиной после выезда далеко на поребрик в третьем повороте.

Ландо Норрис срезал первый поворот, после чего пожаловался на проблемы с тормозами – по скорости британец из McLaren остался десятым.

Никита Мазепин показал 20-ю скорость в 1,2 секундах от своего партнера по Haas Мика Шумахера.

Результаты третьей тренировки Гран При Мексики