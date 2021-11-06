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Формула 1 / Гран При Мексики Отчет о тренировке

Перес обогнал Ферстаппена и Хэмилтона в субботу утром

Автор:
, Ответственный редактор

Мексиканец возглавил протокол финальной тренировки домашнего Гран При, Red Bull на шесть десятых быстрее Mercedes

Перес обогнал Ферстаппена и Хэмилтона в субботу утром

Часовая сессия началась на очень пыльной трассе, к тому же залитой маслом после заездов гонок поддержки. Однако вскоре скорости выросли – на последних минутах, когда гонщики тренировали квалификационные попытки и одновременно боролись с трафиком, Серхио Перес порадовал трибуны кругом за 1:17.024 на самых мягких шинах Soft.

 

Его партнер по Red Bull, лидер сезона Макс Ферстаппен, тоже превзошел пятничное время, но остался в двух десятых позади. Стоит отметить, что голландец потерял какое-то время из-за того, что механики работали с его машиной в гараже. В итоге за час он проехал всего 12 кругов. 

 

Третьим и четвертым тренировку завершили пилоты Mercedes, но Льюис Хэмилтон проиграл больше шести десятых, а Валттери Боттас – почти семь.

При этом анализ лучших секторов показывает, что Перес и Ферстаппен практически равны по скорости, а Льюис в двух десятых за ними. 

Последующие отрывы были уже куда меньше – в одну секунду уложились 12 гонщиков. «Лучшим из остальных» стал пилот Ferrari Карлос Сайнс, который уже пять раз выступал в Мехико, но не заработал тут ни единого очка. Юки Цунода стал шестым, опередив Даниэля Риккардо из McLaren и своего партнера по AlphaTauri Пьера Гасли.

Кроме того, японец опередил в этой сессии всех соперников по пройденной дистанции, совершив 25 кругов. 

Почти все гонщики ездили в субботу утром исключительно на мягких сликах Soft. Лишь Гасли, Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо провели по одной сессии на более жестких Medium.

Шарль Леклер не смог избежать разворота, потеряв контроль над машиной после выезда далеко на поребрик в третьем повороте. 

 

Ландо Норрис срезал первый поворот, после чего пожаловался на проблемы с тормозами – по скорости британец из McLaren остался десятым. 

 

Никита Мазепин показал 20-ю скорость в 1,2 секундах от своего партнера по Haas Мика Шумахера.

Результаты третьей тренировки Гран При Мексики

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 15 1'17.024  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 12 1'17.217 0.193
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 14 1'17.675 0.651
4 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 17 1'17.708 0.684
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 20 1'18.029 1.005
6 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 25 1'18.037 1.013
7 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 15 1'18.121 1.097
8 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 18 1'18.202 1.178
9 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 20 1'18.213 1.189
10 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 16 1'18.312 1.288
11 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 20 1'18.352 1.328
12 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 22 1'18.531 1.507
13 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 19 1'18.556 1.532
14 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 17 1'18.614 1.590
15 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 15 1'18.847 1.823
16 France Эстебан Окон Alpine Renault 17 1'18.999 1.975
17 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 19 1'19.211 2.187
18 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 14 1'19.238 2.214
19 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 12 1'19.313 2.289
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 15 1'20.479 3.455
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