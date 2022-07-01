Перес о пятнице: Машина вела себя вообще не так, как на симуляторе
Мексиканский пилот Red Bull объяснил, почему так слабо начал уик-энд в Сильверстоуне
На британском Гран При пилоты потеряли первую пятничную тренировку из-за дождя, а во второй гонщики Red Bull не пробились даже в первую тройку. Особенно значительным оказалось отставание Серхио Переса: победитель недавнего Гран При Монако показал только седьмую скорость, отстав от лучшего результата Карлоса Сайнса на восемь с лишним десятых.
«Не самая удачная сессия, – признался мексиканец на медиа-сессии. – Думаю, если говорить о наших приготовлениях на симуляторе, то поведение реальной машины оказалось совершенно другим.
Мы подозреваем, что тому есть какая-то причина, но ее еще предстоит найти. Такое поведение проявлялось на длинных и коротких сериях, в начале и в конце сессии. Так что не самый лучший старт Гран При. Мы оказались в догоняющих. Теперь важно понять, что с этим делать».
На вопрос о том, реально ли отыграться, Перес ответил: «Это будет действительно сложно. Но прежде нам удавалось подобное. Думаю, если получится все сделать правильно, это реально. Нам очень нужна уверенность в машине в быстрых поворотах. Если получится вернуть ее, все должно быть в порядке».
По поводу причин сложностей он добавил: «У нас есть кое-какие-подозрения в отношении аэродинамики, но слишком вдаваться в детали, понятное дело, я не вправе».
Макс Ферстаппен, завершивший день с четвертым временем, был настроен чуть более оптимистично: «Когда ты не ездишь в первой тренировке, вторую всегда приходится строить на предположениях. Обычно ты постепенно выстраиваешь свой уик-энд, но не в такой ситуации. Впрочем, и большой проблемы тут нет.
В целом день прошел нормально. Посмотрим, что у нас получится дальше».
Дополнительная информация: Эрвин Ягги
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